أكسيوس: إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين

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وأشار الموقع إلى أن هذه المحادثات، التي قادها المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، تُعتبر غير مسبوقة، حيث لم تتعامل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع حماس من قبل، خاصة بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية عام 1997.

ووفقًا للموقع، عُقدت الاجتماعات بين بوهلر ومسؤولي حماس في الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة. وأفاد أحد المصادر بأن إدارة ترامب ناقشت مع إسرائيل إمكانية التعامل مع حماس، لكن تل أبيب علمت ببعض تفاصيل المحادثات عبر قنوات أخرى.

وركزت المحادثات بشكل رئيسي على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، وهو من ضمن مسؤوليات بوهلر.

كما شملت مناقشات حول صفقة أوسع للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.

وكان مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يخطط للسفر إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه ألغى الرحلة مساء الثلاثاء عقب اتضاح عدم إحراز أي تقدم من قبل حماس، وفقا للموقع.

وأشار "أكسيوس"، إلى أن نهج ترامب تجاه الصراع يختلف بشكل كبير عن نهج الرئيس السابق جو بايدن، حيث وجّه ترامب تهديدات متكررة لحماس، متوعدًا إياها بـ"دفع الثمن باهظًا"، واقترح في وقت سابق "استيلاء" الولايات المتحدة على غزة.

وتُعتبر هذه المحادثات المباشرة مع حماس، خاصة دون موافقة صريحة من إسرائيل، خطوة غير مسبوقة لم تتخذها الإدارات الأمريكية السابقة.

ولا يزال 59 رهينة محتجزين لدى حماس في غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 35 منهم. وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن 22 رهينة ما زالوا على قيد الحياة، بينما تبقى حالة اثنين آخرين غير معروفة.

ومن بين الرهائن المتبقين خمسة أمريكيين، بينهم إيدان ألكسندر البالغ من العمر 21 عامًا، الذي يُعتقد أنه لا يزال حيًا.

وانتهت الهدنة التي استمرت 42 يومًا، والتي كانت جزءًا من المرحلة الأولى من اتفاق غزة، يوم السبت الماضي بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

وعلى الرغم من عدم استئناف القتال، أوقفت إسرائيل جميع عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني (90% من السكان) بسبب الحرب، فيما تلوح أزمة مجاعة في الأفق.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بعد ظهر الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع إسرائيل.

وأوضحت ليفيت أن ترامب يرى أن هذه المحادثات "تصب في مصلحة الشعب الأمريكي"، مضيفة: "هناك أرواح أمريكية على المحك".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن إسرائيل عبّرت عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس خلال مناقشاتها مع الولايات المتحدة.