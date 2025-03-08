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مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 37 في هجوم صاروخي روسي على مدينة دوبروبليا الأوكرانية

رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد هجوم صاروخي روسي في دوبروبيليا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 8 مارس/آذار 2025
رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد هجوم صاروخي روسي في دوبروبيليا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 8 مارس/آذار 2025 حقوق النشر AP/Ukrainian Emergency Service via AP
حقوق النشر AP/Ukrainian Emergency Service via AP
بقلم: يورونيوز
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قُتل 14 شخصًا على الأقل وأصيب 37 آخرون، بينهم خمسة أطفال، جراء هجمات صاروخية وطائرات مسيرة روسية على مدينة دوبروبليا الواقعة شرق أوكرانيا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية الأوكرانية يوم السبت.

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وأوضحت الوزارة أن الهجوم الذي وقع في ساعات الليل استهدف المدينة بالعديد من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى قصف متعدد بالصواريخ والطائرات المسيرة.

أسفرت الهجمات عن تدمير 8 مبانٍ متعددة الطوابق، فضلًا عن تدمير 30 سيارة. وعند محاولات إخماد الحريق الذي اندلع في المباني، شنّت القوات الروسية هجومًا آخر استهدف فرق الإطفاء، ما أسفر عن تدمير إحدى سيارات الإطفاء.

كما أكدت الوزارة وقوع ثلاثة قتلى آخرين في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا جراء هجوم بطائرات مسيرة، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14 شخصًا.

رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد هجوم صاروخي روسي في دوبروبيليا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 8 مارس/آذار 2025
رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد هجوم صاروخي روسي في دوبروبيليا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 8 مارس/آذار 2025AP/Ukrainian Emergency Service
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وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية استهدفت مناطق مختلفة في أوكرانيا خلال الليل بصواريخ إسكندر-إم الباليستية وصاروخ إسكندر-ك كروز، إضافة إلى 145 طائرة مسيرة، في هجمات منسقة.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن نجاحها في إسقاط 79 طائرة مسيرة وصاروخ كروز واحد. وأشارت إلى أن 54 طائرة مسيرة أخرى قد فشلت في الوصول إلى أهدافها على الأرجح بسبب التدابير الإلكترونية المضادة التي اتخذها الجيش الأوكراني.

رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد هجوم صاروخي روسي في دوبروبيليا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 8 مارس/آذار 2025
رجال الإطفاء يخمدون الحريق بعد هجوم صاروخي روسي في دوبروبيليا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 8 مارس/آذار 2025AP/Ukrainian Emergency Service

تقع دوبروبليا في منطقة دونيتسك، وهي كانت تضم حوالي 28,000 نسمة قبل الحرب. وتبعد 22 كيلومترًا فقط عن الجبهة الشمالية من بوكروفسك، وهي مدينة استراتيجية تتعرض لهجمات روسية متواصلة منذ أسابيع.

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