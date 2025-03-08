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إيران تنفي تلقي رسالة من ترامب وترفض التفاوض تحت العقوبات

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يتحدث في اجتماع مع مجموعة من مسؤولي الدفاع، في طهران، إيران، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يتحدث في اجتماع مع مجموعة من مسؤولي الدفاع، في طهران، إيران، الأربعاء، 12 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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نفت إيران تلقيها أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة رفضها الدخول في أي مفاوضات نووية في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بمحاولة ترامب إعادة التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي المتسارع.

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ووفقًا لمصادر أمريكية، بعث ترامب برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يعرض فيها التفاوض على اتفاق نووي جديد، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق السابق خلال ولايته الأولى.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، شدد ترامب على أنه يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي بدلاً من المواجهة العسكرية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الخيار الآخر سيظل مطروحًا لحل المشكلة".

كما أشار إلى أنه وجه تحذيرًا صريحًا لطهران، مفاده أن عدم الدخول في مفاوضات قد يؤدي إلى تدخل عسكري، قائلاً: "آمل أن تتفاوضوا، لأن الخيار العسكري سيكون كارثيًا".

الرئيس دونالد ترامب يتحدث خلال قمة البيت الأبيض للعملات المشفرة في واشنطن، الجمعة 7 مارس/آذار 2025
الرئيس دونالد ترامب يتحدث خلال قمة البيت الأبيض للعملات المشفرة في واشنطن، الجمعة 7 مارس/آذار 2025AP

تحذيرات من مواجهة عسكرية

تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما لن تسمحا لإيران بامتلاك سلاح نووي، مما يثير مخاوف من تصعيد عسكري، خصوصًا مع استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من درجة تصنيع الأسلحة، وهو مستوى لا تلجأ إليه سوى الدول التي تمتلك قدراتنووية عسكرية.

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في هذا السياق، رحبت الأمم المتحدة بأي تحركات دبلوماسية تهدف إلى الحد من التصعيد. وقال المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك: "الدبلوماسية تظل الوسيلة الأفضل لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا دعم المنظمة لأي جهود في هذا الإطار.

إيران: لا تفاوض تحت الضغط

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما تواصل فرض العقوبات وسياسة الضغط الأقصى علينا".

وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث في جلسة علنية للبرلمان، الأحد، 18 أغسطس/آب 2024
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث في جلسة علنية للبرلمان، الأحد، 18 أغسطس/آب 2024Vahid Salemi/AP

وفي أغسطس الماضي، أبدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي انفتاحًا مشروطًا على التفاوض مع الولايات المتحدة، قائلاً إنه "لا ضرر من التعامل مع العدو".

لكن لاحقًا، عدل موقفه، معتبرًا أن الحوار مع واشنطن "ليس ذكيًا ولا حكيمًا ولا شريفًا"، وذلك بعد أن لمح ترامب إلى إمكانية استئناف المحادثات النووية.

منشأة ناتانز النووية الإيرانية، 17 أبريل/نيسان 2021
منشأة ناتانز النووية الإيرانية، 17 أبريل/نيسان 2021إذاعة جمهورية إيران الإسلامية/AP

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان خامنئي سيقبل رسالة من ترامب، خاصةً أن له سابقة في رفض التواصل المباشر معه.

ففي عام 2019، امتنع عن تلقي رسالة بعثها ترامب عبر رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، مؤكدًا حينها أنه لا يرى في ترامب "شخصًا يستحق تبادل الرسائل معه"، ولن يرد عليه.

المصادر الإضافية • أب

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