إصابة شخصين في انفجار سيارة بتل أبيب

اعلان

وأعلنت الشرطة أن الانفجار سببه عبوة ناسفة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس بلدية بات يام السابق أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار السيارة، وسط ترجيحات بأن الحادث كان محاولة اغتيال.

وأوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الانفجار وقع بالقرب من تقاطع لاغوارديا على الطريق السريع 20، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح متوسطة.

وقد تم إغلاق الطريق السريع، ما تسبب في ازدحام مروري خلال فترة ما بعد الظهر.

في الوقت نفسه، تعمل السلطات على استكمال التحقيقات لكشف خلفية الحادث.