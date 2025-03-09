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إصابة شخصين في انفجار سيارة بتل أبيب

أفراد الشرطة الإسرائيلية وأفراد الأمن الإسرائيليون يقفون بجانب حافلة مدمرة في موقع التفجير في تل أبيب، إسرائيل، الأربعاء، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012
أفراد الشرطة الإسرائيلية وأفراد الأمن الإسرائيليون يقفون بجانب حافلة مدمرة في موقع التفجير في تل أبيب، إسرائيل، الأربعاء، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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أفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع انفجار في مركبة بمدينة تل أبيب أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، مشيرة إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

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وأعلنت الشرطة أن الانفجار سببه عبوة ناسفة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس بلدية بات يام السابق أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار السيارة، وسط ترجيحات بأن الحادث كان محاولة اغتيال.

وأوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الانفجار وقع بالقرب من تقاطع لاغوارديا على الطريق السريع 20، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح متوسطة.

وقد تم إغلاق الطريق السريع، ما تسبب في ازدحام مروري خلال فترة ما بعد الظهر.

في الوقت نفسه، تعمل السلطات على استكمال التحقيقات لكشف خلفية الحادث.

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