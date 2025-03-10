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إحياء الذكرى الخامسة لضحايا كوفيد-19 أمام الجدار التذكاري في لندن

رجل يمشي أمام جدار النصب التذكاري الوطني لكوفيد، على الضفة الجنوبية لنهر التيمز في لندن، الخميس 14 مارس 2024
رجل يمشي أمام جدار النصب التذكاري الوطني لكوفيد، على الضفة الجنوبية لنهر التيمز في لندن، الخميس 14 مارس 2024 حقوق النشر AP Photo/Alberto Pezzali
حقوق النشر AP Photo/Alberto Pezzali
بقلم: يورونيوز
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اجتمعت عائلات وأصدقاء ضحايا كوفيد-19 في وسط لندن، يوم الأحد لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لبدء الجائحة، حيث حصل جدار كوفيد التذكاري الوطني على مكانة دائمة رسميا.

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يمتد الجدار على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز، ويحمل على سطحه قلوبا حمراء رسمها ذوو الضحايا خلال فترة الجائحة، مما جعله رمزا خالدا لتخليد ذكرى من فقدوا حياتهم بسبب الفيروس.

كما أقيمت فعاليات تكريمية بالقرب من جسر لامبيث، حيث أدلى عدد من السياسيين المحليين وعمال الخطوط الأمامية بكلمات عززت أهمية هذا الاعتراف الرسمي بضحايا الجائحة، مسلطين الضوء على التأثير العميق الذي خلفته على المجتمع البريطاني.

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