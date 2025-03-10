بيونغ يانغ تجري خامس تجربة صاروخية هذا العام تزامنًا مع مناورات بين سيول وواشنطن

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنه تم رصد إطلاق الصواريخ من مقاطعة هوانغهاي في كوريا الشمالية، وهي خامس تجربة صاروخية للشمال هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، بدأت سيول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة تحت عنوان "درع الحرية" من المقرر أن تستمر 11 يومًا. وتشمل المناورات تدريبات "حية وافتراضية وميدانية" وفقًا للحكومة الأمريكية.

من جهتها، أصدرتكوريا الشمالية بيانًا علّقت فيه على بدء المناورات، ووصفت الخطوة بأنها "عمل استفزازي خطير" يزيد من خطر نشوب نزاع عسكري.

وفي الأسبوع الماضي، حذّرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من المزيد من "الاستفزازات" بعد أن رست حاملة طائرات أمريكية في ميناء بوسان الكوري الجنوبي.

وكانت المناورات قد توقفت لفترة وجيزة إثر قصف مقاتلة كورية جنوبي، من طراز KF-16، عن طريق الخطأ منطقةً سكنية في بوتشيون، قرب الحدود مع كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي، ما أسفرت عن إصابة 30 شخصًا على الأقل.

وعزت قوات سيول الحادث إلى خطأ بشري بعد أن "أدخل أحد الطيارين إحداثيات خاطئة لموقع القصف".

وقد أرجأت سيول وواشنطن عقب ذلك جميع التدريبات بالذخيرة الحية، وقالتا إنها ستُستأنف بعد الانتهاء من التحقيق في الحادث.