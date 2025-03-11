أوروبا ترحّب بقبول كييف للمقترح الأمريكي للهدنة... والأنظار على موسكو

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وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة ستنقل إلى روسيا أن المعاملة بالمثل ضرورية لتحقيق السلام"، مع الإشارة إلى أن الوفود اتفقت على تشكيل فرق تفاوض خاصة لبدء مفاوضات فورية تهدف إلى تحقيق سلام يضمن الأمن طويل الأمد لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيوجه دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض.

وأضاف ترامب: "نريد أن تنتهي حرب أوكرانيا التي تشهد مقتل الآلاف أسبوعيًا"، معربًا عن أمله في موافقة بوتين على الهدنة أيضًا في ظل المساعي الدبلوماسية الجارية.

بدوره، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الفريق الأمريكي على "المحادثات البناءة" التي جرت في السعودية، موضحًا أن مقترح وقف إطلاق النار لا يقتصر على العمليات الجوية والبحرية فحسب، بل يشمل أيضًا الخطوط الأمامية للقتال.

وفي مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وصف زيلينسكي المقترح بأنه "إيجابي"، مؤكدًا أن كييف وواشنطن تعملان على استكمال اتفاق يتعلق بالمعادن النادرة، في خطوة تُعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

من جانبها، لم تستبعد وزارة الخارجية الروسية إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، في مؤشر على احتمال مناقشة تفاصيل الهدنة المقترحة.

المواقف الأوروبية: ترحيب ودعوة لموافقة روسيا

مقترح الهدنة لاقى ترحيبًا أوروبياً، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعقد اجتماعًا مع قادة أوروبيين يوم السبت المقبل لبحث الخطوات التالية بشأن أوكرانيا.

وقال ستارمر: إن "بريطانيا ترحب بشدة بنتائج محادثات جدة بشأن وقف الحرب في أوكرانيا"، مهنئًا ترامب وزيلينسكي على هذا "الاختراق الدبلوماسي الكبير"، ومشددًا على ضرورة موافقة روسيا على المقترح.

وفي موقف أوروبي مشترك، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالمحادثات الأمريكية الأوكرانية في جدة.

وأكدا على أن "اقتراح اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة الأمنية الأمريكية يمثل تطورًا إيجابيًا قد يكون خطوة نحو سلام شامل وعادل ودائم لأوكرانيا".

وأضاف البيان: "الكرة الآن في ملعب روسيا، والاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدوره الكامل، إلى جانب شركائه، في مفاوضات السلام المقبلة".

من جانبه، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه أوكرانيا، معتبرًا أن المسؤولية الآن تقع على عاتق روسيا لإنهاء القتال.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس": "الكرة الآن أصبحت في ملعب روسيا"، مؤكدًا أن فرنسا وشركاءها ملتزمون بتحقيق "سلام دائم ومدعوم بضمانات أمنية راسخة لأوكرانيا".

أما رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، فوصف التطور الأخير بأنه "خطوة مهمة نحو السلام" من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا، مشددًا على أن "أوروبا مستعدة للمساعدة في تحقيق سلام عادل ودائم".