وفد درزي سوري يزور مقام النبي شعيب في إسرائيل

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وخلال اللقاء، أعرب طريف عن قلقه إزاء الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أهمية تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع مكونات المجتمع السوري.

وقال طريف: إن "الوضع في سوريا حساس جداً وقابل للانفجار جداً، وهو سيء اقتصادياً وأمنياً. نأمل أن تضم الحكومة السورية جميع المواطنين، بمشاركة الأقليات، وليس فقط التيارات المتشددة (الأصوليين والجهاديين)، حتى تكون سوريا دولة لكل أبنائها".

وأضاف: "إنها زيارة تاريخية، حيث يزور رجال الدين مكانًا مقدسًا ويصلون فيه. نأمل أن تُظهر هذه الزيارة للعالم أن الدروز لهم الحق في زيارة أماكنهم المقدسة كما يحق للمسلمين الحج إلى مكة والمسيحيين زيارة القدس."

وشهدت الزيارة عبور نحو 100 درزي سوري المنطقة الحدودية المحصنة لأول مرة منذ عقود، على متن ثلاث حافلات، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وتُعد الطائفة الدرزية واحدة من أكثر الطوائف الدينية انغلاقًا في الشرق الأوسط، حيث نشأت في القرن العاشر وتحافظ على سرية ممارساتها الدينية، كما لا تسمح باعتناق غير الدروز لمذهبها.