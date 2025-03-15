Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

وفد درزي سوري يزور مقام النبي شعيب في إسرائيل

رجال الدين الدروز، الذين عبروا من سوريا إلى إسرائيل يستقبلهم رجال الدين الدروز في مجمع مقام النبي شعيب في شمال إسرائيل يوم الجمعة، 14 مارس/آذار 2025
رجال الدين الدروز، الذين عبروا من سوريا إلى إسرائيل يستقبلهم رجال الدين الدروز في مجمع مقام النبي شعيب في شمال إسرائيل يوم الجمعة، 14 مارس/آذار 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

زار وفد من رجال الدين الدروز في سوريا، يوم الجمعة، الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مرتفعات الجولان، قبل التوجه إلى مقام النبي شعيب في شمال إسرائيل، حيث التقوا بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف.

اعلان

وخلال اللقاء، أعرب طريف عن قلقه إزاء الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أهمية تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع مكونات المجتمع السوري.

وقال طريف: إن "الوضع في سوريا حساس جداً وقابل للانفجار جداً، وهو سيء اقتصادياً وأمنياً. نأمل أن تضم الحكومة السورية جميع المواطنين، بمشاركة الأقليات، وليس فقط التيارات المتشددة (الأصوليين والجهاديين)، حتى تكون سوريا دولة لكل أبنائها".

Related

وأضاف: "إنها زيارة تاريخية، حيث يزور رجال الدين مكانًا مقدسًا ويصلون فيه. نأمل أن تُظهر هذه الزيارة للعالم أن الدروز لهم الحق في زيارة أماكنهم المقدسة كما يحق للمسلمين الحج إلى مكة والمسيحيين زيارة القدس."

وشهدت الزيارة عبور نحو 100 درزي سوري المنطقة الحدودية المحصنة لأول مرة منذ عقود، على متن ثلاث حافلات، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وتُعد الطائفة الدرزية واحدة من أكثر الطوائف الدينية انغلاقًا في الشرق الأوسط، حيث نشأت في القرن العاشر وتحافظ على سرية ممارساتها الدينية، كما لا تسمح باعتناق غير الدروز لمذهبها.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.. الجيش الإسرائيلي يعلن انضمام 3 مقاتلات F-35 جديدة إلى سلاح الجو

بعد قسد.. الشرع يتوصّل إلى اتفاق أوّلي مع وجهاء السويداء وهذه بنوده

"عدّت على خير".. الشرع يطمئن السوريين ويدعوهم للوحدة الوطنية