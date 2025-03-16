الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا فرنسيس أثناء فترة علاجه في المستشفى

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ويظهر البابا البالغ من العمر 86 عاما في الصورة جالسا في كنيسة صغيرة داخل المستشفى، حيث احتفل بالقداس يوم الأحد برفقة عدد من الكهنة.

ووفقا للفاتيكان، يبدو أن البابا، الذي كان يتلقى الأكسجين خلال فترة علاجه، يتنفس بمفرده في الصورة، مما يعكس تحسنا في حالته الصحية.

وكان البابا قد أدخل إلى المستشفى بسبب التهاب تنفسي حاد تطلب علاجا متطورا، ولم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

وجاء نشر الصورة لطمأنة المؤمنين حول العالم على صحة البابا، الذي يلعب دورا محوريا في الكنيسة الكاثوليكية.

وتظهر الصورة جانبا من الروتين الروحي للبابا، الذي واصل ممارسة واجباته الدينية حتى خلال فترة علاجه.

ويذكر أن البابا فرنسيس، الذي انتخب عام 2013، واجه عدة تحديات صحية في السنوات الأخيرة، إلا أنه واصل أداء مهامه بجدية، مما يعكس التزامه بدوره القيادي في الكنيسة.