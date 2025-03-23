ترامب: أنا الوحيد القادر على إيقاف بوتين.. وعلاقتي جيدة معه ومع زيلينسكي

وأعرب ترامب عن أمله في إيقاف القتال بين الجانبين وإنهاء الخسائر البشرية، قائلا: "سيكون أمرا رائعا أن نتمكن من وقف قتل الجنود من كلا الجانبين".

وأضاف ترامب: "أجرينا نقاشات عقلانية للغاية بشأن أوكرانيا، وأرغب في وقف القتال وإنهاء الخسائر البشرية". كما أشار إلى معرفته الجيدة ببوتين، قائلا: "أعرف بوتين بشكل جيد جدا، ومن المدهش أننا لم ننخرط في مواجهات كبرى بسبب المزاعم المضللة بشأن روسيا".

بوتين شخص جدير بالثقة

من جهته، أشاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه "شخص جدير بالثقة". وقال ويتكوف في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون: "لا أعتبر بوتين شخصا سيئا. إنه وضع معقد، تلك الحرب، وجميع العوامل التي أدت إليها".

وكشف ويتكوف أن بوتين أخبره بأنه ذهب إلى كنيسته المحلية وصلى من أجل سلامة ترامب بعد محاولة اغتياله في تجمع جماهيري بمدينة بتلر، بولاية بنسلفانيا، في يوليو الماضي. وقال: "أخبرني بوتين قصة عن كيف ذهب إلى كنيسته المحلية وصلى من أجله عندما أطلق عليه الرصاص، ليس لأي غرض سياسي، بل لأنه كان صديقا له وكان يصلي من أجل صديقه".

وأضاف ويتكوف، أن بوتين كلف فنانا روسيا برسم صورة لترامب وأرسلها إليه كهدية، مؤكدا أن المحادثات بين الجانبين تحرز تقدما "لم يظن أحد أنه ممكن"، رغم أن قضايا الأراضي ما تزال بحاجة إلى تسوية.

والتقى ويتكوف بوتين لساعات الأسبوع الماضي في موسكو، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصف ويتكوف المحادثات بأنها كانت بناءة وتستند إلى حلول، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أن الإدارة الأمريكية تحرز تقدما ملحوظا في العلاقات مع روسيا، رغم التحديات القائمة