Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

ترامب: أنا الوحيد القادر على إيقاف بوتين.. وعلاقتي جيدة معه ومع زيلينسكي

أقنعة بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن معلقة في متجر للهدايا التذكارية في شارع بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا، يوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني حقوق النشر  AP Photo/Dmitri Lovetsky
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه الشخص الوحيد في العالم القادر على إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن علاقته جيدة بكل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب ترامب عن أمله في إيقاف القتال بين الجانبين وإنهاء الخسائر البشرية، قائلا: "سيكون أمرا رائعا أن نتمكن من وقف قتل الجنود من كلا الجانبين".

وأضاف ترامب: "أجرينا نقاشات عقلانية للغاية بشأن أوكرانيا، وأرغب في وقف القتال وإنهاء الخسائر البشرية". كما أشار إلى معرفته الجيدة ببوتين، قائلا: "أعرف بوتين بشكل جيد جدا، ومن المدهش أننا لم ننخرط في مواجهات كبرى بسبب المزاعم المضللة بشأن روسيا".

بوتين شخص جدير بالثقة

من جهته، أشاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه "شخص جدير بالثقة". وقال ويتكوف في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون: "لا أعتبر بوتين شخصا سيئا. إنه وضع معقد، تلك الحرب، وجميع العوامل التي أدت إليها".

وكشف ويتكوف أن بوتين أخبره بأنه ذهب إلى كنيسته المحلية وصلى من أجل سلامة ترامب بعد محاولة اغتياله في تجمع جماهيري بمدينة بتلر، بولاية بنسلفانيا، في يوليو الماضي. وقال: "أخبرني بوتين قصة عن كيف ذهب إلى كنيسته المحلية وصلى من أجله عندما أطلق عليه الرصاص، ليس لأي غرض سياسي، بل لأنه كان صديقا له وكان يصلي من أجل صديقه".

وأضاف ويتكوف، أن بوتين كلف فنانا روسيا برسم صورة لترامب وأرسلها إليه كهدية، مؤكدا أن المحادثات بين الجانبين تحرز تقدما "لم يظن أحد أنه ممكن"، رغم أن قضايا الأراضي ما تزال بحاجة إلى تسوية.

والتقى ويتكوف بوتين لساعات الأسبوع الماضي في موسكو، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا

ووصف ويتكوف المحادثات بأنها كانت بناءة وتستند إلى حلول، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أن الإدارة الأمريكية تحرز تقدما ملحوظا في العلاقات مع روسيا، رغم التحديات القائمة

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

