مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في هجوم روسي بالطائرات المسيرة على كييف قبل ساعات من محادثات وقف إطلاق النار

نشرت خدمة الطوارئ الأوكرانية صورة تُظهر فرق الإطفاء وهي تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع إثر هجوم روسي بالقرب من كييف، أوكرانيا، يوم الأحد 23 مارس 2025.
نشرت خدمة الطوارئ الأوكرانية صورة تُظهر فرق الإطفاء وهي تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع إثر هجوم روسي بالقرب من كييف، أوكرانيا، يوم الأحد 23 مارس 2025. حقوق النشر  Ukrainian Emergency Service via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد أن شنّت روسيا هجوما بالطائرات المسيّرة استهدف كييف ليل الأحد، وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية الأوكرانية وخدمات الطوارئ.

جاء الهجوم على العاصمة الأوكرانية قبل مفاوضات وقف إطلاق النار في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تجري أوكرانيا وروسيا محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية يوم الاثنين لمناقشة وقف الهجمات بعيدة المدى التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوفد الأوكراني من المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين أمريكيين في المملكة العربية السعودية قبل يوم من المحادثات غير المباشرة. وتخطط أوكرانيا لإرسال فرق تقنية لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار الجزئي.

وسُمعت أصوات انفجارات متواصلة في الساعات الأولى من الليل، حيث استمرت صفارات الإنذار الجوي لأكثر من خمس ساعات. وسقطت الطائرات المسيّرة الروسية وحطام الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها، والتي كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الدفاعات الجوية، على المباني السكنية. وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون.

اشتعلت النيران في مبنيين سكنيين في منطقة دنيبرو بسبب سقوط حطام الطائرات المسيّرة، وفقاً لرئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشينكو. 

واندلع حريق في الطوابق العليا من مبنى مكون من 9 طوابق، مما أسفر عن مقتل امرأة واحدة، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية.

وفي مقاطعة بوديل، اندلع حريق في الطابق العشرين من مبنى مكون من 25 طابقًا. وفي هولوسيفسكي، اندلعت حرائق في مستودع ومبنى مكاتب، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، وفقًا لهيئة الطوارئ الحكومية.

