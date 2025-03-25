السلطات الإسرائيلية تُفرج عن مخرج فيلم "لا أرض أخرى" عقب احتجازه وتعرضه للضرب من قبل مستوطنين

اعلان

وقد تم إطلاق سراح بلال من مركز للشرطة في مستوطنة كريات أربع، حيث كانت هناك آثار للدم على سترته، كما ظهر في أحد مستشفيات الخليل خلال فحص لتقييم حالته الصحية.

باسل عدرا، أحد زملاء المخرج حمدان بلال، قال إنه شهد عملية احتجاز الأخير من قبل الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن حوالي عشرين مستوطنًا، بعضهم ملثمون ومسلحون، ومنهم من كان يرتدي الزي الإسرائيلي، هاجموا قرية سوسيا (محافظة الخليل) حيث يقطن بلال، واعتدوا على أهل القرية، حيث صوب بعضهم أسلحتهم تجاه الفلسطينيين، بينما راشقهم آخرون بالحجارة.

وقالت محامية المخرج، بيا تسيمل، إن بلال أُعتقل مع فلسطينيين اثنين آخرين، وقد علمت أنهم محتجزون في قاعدة عسكرية، لكنها لم تتمكن من الوصول إليهم أو الحصول على معلومات إضافية حول حالتهم.

حمدان بلال، المخرج الفلسطيني المشارك للفيلم الوثائقي ”لا أرض أخرى“ الحائز على جائزة الأوسكار، يحتجزه الجيش الإسرائيلي من منزله في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين 24 مارس2025 Raviv Rose/AP

من جهته، قال عدرا في حديث مع وكالة "أسوشيتد برس": إن المستوطنين دخلوا القرية مساء الاثنين بعد وقت قصير من الإفطار، وتوجه أحدهم، ممن يعتدون على المنطقة بشكل متكرر، إلى منزل بلال مع الجيش، حيث أطلق الجنود النار في الهواء. وقد سمعت زوجة بلال زوجها وهو يتعرض للضرب ويقول: "أنا أموت"، وفقًا لعدرا.

وأضاف المخرج أنه رأى جنودًا إسرائيليين وهم يقتادون زميله وهو معصوب العينين ومكبل اليدين من منزله إلى مركبة عسكرية، ولفت إلى أن دماءه كانت لا تزال مدرجة على الأرض حيث ضُرب.

واشتكى عدرا من تعرضهم للمضايقة منذ فوزهم بالجائزة، قائلًا: "لقد عدنا من حفل الأوسكار، ومنذ ذلك الحين ونحن نتعرض لهجوم".

وتابع: "قد يكون هذا انتقامًا منا بسبب إنتاج الفيلم. يبدو الأمر وكأنه عقاب".

وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة المستوطنين وهم يعتدون على فلسطينيين، كما وثّق مركز "اللاعنف اليهودي" تحطيمهم نوافذ السيارات وثقبهم الإطارات لترهيب الناس، حسبما قال جوش كيملمان، أحد النشطاء في المكان، للوكالة الأمريكية.

باسل أدرا، من اليسار، وراشيل زور، وحمدان بلال، ويوفال أبراهام، الفائزون بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن فيلم ”لا أرض أخرى“،، 2 مارس 2025، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس. Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

كما أظهر مقطع فيديو آخر قدمه المركز مستوطنًا ملثمًا وهو يدفع ويلوح بقبضته على ناشطين اثنين في حقل خلال الليل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه احتجز "ثلاثة فلسطينيين مشتبه بهم في إلقاء الحجارة على جنود ومدني إسرائيلي تورط في "مواجهة عنيفة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي رواية شكك بها الشهود العيان، كما نقلت الوكالة عنهم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين نُقلوا للاستجواب، بينما أخذ المواطن الإسرائيلي لتلقي العلاج.

يُذكر أن فيلم "لا أرض أخرى"، الذي فاز بجائزة الأوسكار هذا العام لأفضل فيلم وثائقي، يسرد معاناة الفلسطينيين مع الاستيطان، وهو من إخراج الرباعي باسل عدرا، حمدان بلال، يوفال أبراهام، وراحيل تسور، وصدر عام 2024 بتعاون فلسطيني نرويجي.