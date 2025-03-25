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تصعيد عسكري في الجنوب السوري: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدة كويا

مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقا يؤدي إلى مدينة القنيطرة السورية، الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2025
مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقا يؤدي إلى مدينة القنيطرة السورية، الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2025 حقوق النشر AP Photo/Mosa'ab Elshamy
حقوق النشر AP Photo/Mosa'ab Elshamy
بقلم: يورونيوز
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شهدت منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، اليوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بعد استهداف القوات الإسرائيلية لبلدة كويا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة غير نهائية.

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وقال شهود عيان من أبناء المنطقة لـ"يورونيوز"، أن الحادثة جاءت في سياق توغل بري إسرائيلي، شهدت اشتباكات عنيفة مع بعض شبان القرية الذين حاولوا التصدي للقوات المهاجمة بأسلحة خفيفة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة.

ويضف الشهود أنه ومع تصاعد وتيرة الاشتباكات، ردت القوات الإسرائيلية بقصف عنيف بالدبابات استهدف مواقع متعددة داخل البلدة، حيث تركز القصف بشكل كبير على منطقة "كويا التحتا".

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وتسببت الضربات المستمرة في حالة هلع بين السكان المحليين. واضطروا للنزوح من البلدة الى السهول المحيطة بالقرية هرباً من العنف المتزايد.

ويروي أحد السكان المحليين لـ"يورونيوز"، أن "الأهالي لم يجدوا أمامهم سوى ترك منازلهم تحت وطأة القصف الذي لا يتوقف"، مشيرًا إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي لا يزال يحلّق بكثافة في سماء المنطقة حتى هذه اللحظة، بينما تقوم طائرات الاستطلاع بمهام مراقبة مستمرة.

وفي ساعات فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مطار تدمر العسكري وأهدافًا أخرى في محيط المدينة. ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة العمليات التي تستهدف مواقع استراتيجية في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات السورية الجديدة تعقيباً على الهجمات المتكررة من قبل إسرائيل على الأراضي السورية.

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