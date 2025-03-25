حرب غزة: كاتس يصادق على مواصلة القتال والمستشفيات تناشد لإدخال المساعدات ونتنياهو يمرّر ميزانية 2026

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وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى حالة المصابين الحرجة التي تصل مستشفيات القطاع، قائلة إن أغلبها ناجم عن "استهداف في الرأس والصدر".

كما ناشد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة المجتمع الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، قائلًا إن الكوادر الصحية بحاجة ماسة إلى مستشفيات ميدانية وغرف عمليات وأسرة للتعامل مع الحالات الحرجة.

في هذه الأثناء، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة لمواصلة القتال في غزة، ولفت إلى أن هدف تل أبيب الأساسي يتمثل في "إعادة جميع الرهائن".

وكانت إذاعة الجيش قد نقلت عن كاتس قوله إنه "إذا واصلت حماس رفضها أو تعنتها، فسنستولي على مناطق في غزة".

أما في الضفة الغربية، شرعت الدولة العبرية في تنفيذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، إذ قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس إن إسرائيل اعتقلت صباح اليوم الثلاثاء 25 مواطنًا على الأقل بينهم سيدة.

يأتي ذلك في ظل حركة دبلوماسية واسعة لإعادة الهدنة، إذ يجري الحديث عن أن مصر قدمت اقتراحًا جديدًا، يشمل إطلاق سراح 52 أسيرًا إسرائيليًا لدى حماس مقابل وقف إطلاق النار، وفك الحصار عن القطاع.

سياسيًا، استطاع حزب الليكود تمرير الميزانية لعام 2026، وقد احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيبقى في منصبه حتى التاريخ المذكور، بالنتيجة وعبّر عن سعادته بها. غير أن أعضاء من المعارضة رفعوا خلال الجلسة لافتات تحمل الرقم 59 في إشارة إلى أعداد الأسرى الباقين لدى حماس.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة لتفريق متظاهرين أغلقوا محاور طرق حول الكنيست احتجاجًا على سياسات الحكومة.