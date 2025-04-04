وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتين وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة

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أفاد بيان الوزارة بتنفيذ ضربات جوية وصاروخية مكثفة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مواقع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات في 148 موقعاً.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الروسية قنبلة موجهة أميركية الصنع من طراز (JDAM)، وثلاثة صواريخ (هيمارس) أمريكية و138 طائرة مسيّرة أوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وعلى محور كورسك، أكدت موسكو أنها نفذت ضربات وصفتها بأنها "دقيقة" استهدفت مواقع أوكرانية، مما أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسقوط خسائر بين القوات الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، استمرت قوات مجموعة الشمال في عملياتها الهجومية، حيث تصدت لهجوم مضاد في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا.

وفي سومي، شنت القوات هجمات جوية ومدفعية على مواقع عسكرية أوكرانية، دون الكشف عن حجم الخسائر.

رجال الإطفاء يخمدون حريقًا نشب في أعقاب الهجوم الروسي بطائرة بدون طيار في خاركيف، أوكرانيا، في وقت متأخر من يوم الخميس، 3 أبريل/نيسان 2025 AP

مسيّرات روسية على خاركيف تسقط قتلى وجرحى

وفي خاركيف، أدى هجوم روسي بطائرات مسيّرة مساء الخميس إلى مقتل شخصين وإصابة 32 آخرين، بينهم أطفال، بحسب السلطات المحلية. واستهدف الهجوم حي نوفوبافارسكي، ما تسبب بأضرار في مبانٍ سكنية واندلاع حرائق.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين، بينما أشار رئيس بلدية المدينة، إيغور تيريخوف، إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.

كما تعرضت قرية روسكي تيشكي، الواقعة في محيط خاركيف، لهجوم مماثل بطائرة مسيّرة، أسفر عن إصابة شخص، بحسب حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف.

وتشهد خاركيف هجمات ليلية متكررة بطائرات مسيّرة، كان أبرزها هجوم واسع استمر نحو ساعة مساء الأربعاء.

رجال الإنقاذ يقومون بإجلاء أحد السكان المسنين في أعقاب الهجوم الروسي بطائرة بدون طيار في خاركيف، أوكرانيا، في وقت متأخر من يوم الخميس، 3 أبريل/نيسان 2025 AP

وفي مدينة دنيبرو، جنوب شرق أوكرانيا، أُصيب ثلاثة أشخاص جراء هجوم واسع آخر بالطائرات المسيّرة، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة.

أما في منطقةزاباروجيا، فقد أعلنت السلطات المحلية أن ما لا يقل عن سبع طائرات مسيّرة استهدفت مواقع مختلفة، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.