Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

البيت الأبيض: أكثر من 50 دولة طلبت التفاوض بشأن رسوم ترامب الجمركية

كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 19 مارس 2025.
كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء 19 مارس 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.

اعلان

وفي مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي"، نفى هاسيت أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، مشددا على أن العديد من الدول تسعى حاليا للتفاوض لأنها، بحسب تعبيره، "تتحمل قسطا كبيرا من هذه الرسوم".

وأكد هاسيت أن الرئيس ترامب يفي بتعهداته الانتخابية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية تعد ضريبة يتحملها الأمريكيون، أجاب هاسيت: "لا.. الأمر يتعلق بالعرض والطلب"، وتابع قائلا: "إذا كان المستهلك هو من يدفع، فلماذا تنزعج الدول منها؟".

وأضاف أن التأثير على الأسعار قد يكون محدودا، لكنه أشار في المقابل إلى أن مشكلة العجز التجاري تعود إلى "عدم مرونة العرض" في الأسواق العالمية، وليس فقط إلى تكلفة السلع المستوردة.

Related

ونفى المسؤول الأمريكي، أن تكون هذه السياسة وسيلة للضغط غير المباشر على مجلس الاحتياطي الفدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة.

وعن تواصل العديد من الدول مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية، قال هاسيت "إنهم يفعلون ذلك لأنهم يدركون أنهم يتحملون جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية".

ويذكر أن الرئيس ترامب أعلن، في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي وأطلق عليه اسم "خطاب يوم التحرير"، عن فرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 10% على معظم الدول، ما أدى إلى تراجع حاد في أسواق المال، وردود فعل غاضبة تمثلت بفرض بعض الدول لرسوم انتقامية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

هجرة الأدمغة: أمريكيون غاضبون من ترامب يخططون للعيش في أوروبا فهل تقتنص القارة الفرصة؟

أجهزة آيفون قد تصبح أغلى بنسبة 40% بسبب رسوم ترامب: إليكم التفاصيل

شركة جاغوار-لاند روفر تعلق مؤقتا شحن سياراتها إلى أمريكا وتتجهز للرد على رسوم ترامب