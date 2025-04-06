البيت الأبيض: أكثر من 50 دولة طلبت التفاوض بشأن رسوم ترامب الجمركية

اعلان

وفي مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي"، نفى هاسيت أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، مشددا على أن العديد من الدول تسعى حاليا للتفاوض لأنها، بحسب تعبيره، "تتحمل قسطا كبيرا من هذه الرسوم".

وأكد هاسيت أن الرئيس ترامب يفي بتعهداته الانتخابية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية تعد ضريبة يتحملها الأمريكيون، أجاب هاسيت: "لا.. الأمر يتعلق بالعرض والطلب"، وتابع قائلا: "إذا كان المستهلك هو من يدفع، فلماذا تنزعج الدول منها؟".

وأضاف أن التأثير على الأسعار قد يكون محدودا، لكنه أشار في المقابل إلى أن مشكلة العجز التجاري تعود إلى "عدم مرونة العرض" في الأسواق العالمية، وليس فقط إلى تكلفة السلع المستوردة.

ونفى المسؤول الأمريكي، أن تكون هذه السياسة وسيلة للضغط غير المباشر على مجلس الاحتياطي الفدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة.

وعن تواصل العديد من الدول مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية، قال هاسيت "إنهم يفعلون ذلك لأنهم يدركون أنهم يتحملون جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية".

ويذكر أن الرئيس ترامب أعلن، في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي وأطلق عليه اسم "خطاب يوم التحرير"، عن فرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 10% على معظم الدول، ما أدى إلى تراجع حاد في أسواق المال، وردود فعل غاضبة تمثلت بفرض بعض الدول لرسوم انتقامية.