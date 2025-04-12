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إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب بما فيها تلك القادمة من الصين

الرئيس دونالد ترامب يصل إلى مطار بالم بيتش الدولي، الجمعة، 11 أبريل/نيسان 2025، في ويست بالم بيتش، فلوريدا.
الرئيس دونالد ترامب يصل إلى مطار بالم بيتش الدولي، الجمعة، 11 أبريل/نيسان 2025، في ويست بالم بيتش، فلوريدا. Copyright AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Copyright AP Photo/Manuel Balce Ceneta
بقلم: Emma De Ruiter
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سيتم استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى الأجهزة والمكونات الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية وبطاقات الذاكرة، من تعريفات ترامب.

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من التعريفات الجمركية المتبادلة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ قبل أيام.

وفي إشعار نشرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الإعفاء ينطبق أيضًا على التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية بنسبة 145%، ويشمل أجهزة ومكونات إلكترونية أخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية وبطاقات الذاكرة.

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سيكون للرسوم الجمركية تأثير كبير على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل شركة آبل، التي يقع 90% من إنتاجها وتجميعها لأجهزة آيفونفي الصين.

وينطبق الإعفاء الجديد على المنتجات التي دخلت الولايات المتحدة أو تم إخراجها من المستودعات اعتبارًا من 5 أبريل.

يعمل صحفيونا على هذه القصة وسيتم تحديثها بمزيد من المعلومات.

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