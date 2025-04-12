إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب بما فيها تلك القادمة من الصين

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من التعريفات الجمركية المتبادلة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ قبل أيام.

وفي إشعار نشرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الإعفاء ينطبق أيضًا على التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية بنسبة 145%، ويشمل أجهزة ومكونات إلكترونية أخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية وبطاقات الذاكرة.

سيكون للرسوم الجمركية تأثير كبير على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل شركة آبل، التي يقع 90% من إنتاجها وتجميعها لأجهزة آيفونفي الصين.

وينطبق الإعفاء الجديد على المنتجات التي دخلت الولايات المتحدة أو تم إخراجها من المستودعات اعتبارًا من 5 أبريل.

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