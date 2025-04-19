نتنياهو نخوض حربا على عدة جبهات وثمنها باهظ

بقلم: يورونيوز

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في "خطاب خاص" ألقاه مساء اليوم السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بصفتي رئيس الوزراء، لن أستسلم للقتلة الذين ارتكبوا أفظع مذبحة منذ النازية. الاستسلام سيعرض أمن الدولة للخطر. ليس أمامنا أي خيار سوى مواصلة القتال حتى النصر. نحن في مرحلة حاسمة".

وأضاف نتنياهو: "أنا ملتزم بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ولن نتراجع قيد أنملة عن هذا التعهد". ثم أكد قائلاً: "نخوض حربا على عدة جبهات وثمنها باهظ.. نحن في مرحلة حاسمة من المعركة".

وفيما يتعلق برفض حركة حماس مقترحات سابقة، قال نتنياهو: "حماس رفضت الاقتراح بالإفراج عن نصف المختطفين الأحياء. حماس تطالب بإنهاء الحرب بشروط استسلام. السابع من أكتوبر القادم سيتكرر مجدداً إذا لم نتمكن من القضاء على حكم حماس. واستطرد قائلاً: "الجهات التي تدعو إلى إنهاء الحرب، ماذا تفعل في الواقع؟ إنها تردد حرفيا دعاية حماس".

وتطرق رئيس الوزراء خلال كلمته إلى العمليات العسكرية الجارية في غزة، وقال: "لن ننهي 'حرب النهوض' قبل أن نهزم حماس في غزة، ونعيد مختطفينا. وقبل أن نضمن أن قطاع غزة لن يشكل تهديدا بعد الآن. أسألكم، هل سقط مقاتلونا سُدى؟".

وشدد نتنياهو في كلمته المسجلة على أن "المهمة لم تكتمل بعد، وأنا عازم على إكمالها دون استسلام. سنكثّف الضغط على حماس حتى نحقق جميع أهداف الحرب. وأؤكد: لن نتخلى عن أي مختطف سواء كان حيا أم قتيلا".