الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ فلسطين 2

بقلم: يورونيوز

اعلان

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين. وأكدت الجماعة أن العملية تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مشيرة إلى أن الصاروخ وصل بنجاح إلى هدفه، وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه.

وقالت الجماعة في بيانها: "سنواصل التصدي للعدوان الأميركي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم السبت أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الجيش في بيان أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق داخل إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

غارات إسرائيلية تستهدف غزة

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر طبية أن 16 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم السبت.

وأفادت تقارير بمقتل 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان إن عددا كبيرا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنزل التابع لعائلة الخور.

وأشارت التقارير إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط دوار التعليم شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، قُتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو عبدو في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما قُتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في استهداف إسرائيلي على منزل بخان يونس مساء أمس.