Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ فلسطين 2

أحد أنصار الحوثيين يحمل صاروخا وهميا خلال احتجاج بمناسبة يوم القدس دعما للفلسطينيين في قطاع غزة ، في صنعاء ، اليمن ، 5 أبريل / نيسان 2024
أحد أنصار الحوثيين يحمل صاروخا وهميا خلال احتجاج بمناسبة يوم القدس دعما للفلسطينيين في قطاع غزة ، في صنعاء ، اليمن ، 5 أبريل / نيسان 2024 Copyright Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قاعدة جوية في النقب بصاروخ فرط صوتي وأكّدت وصوله إلى هدفه، بينما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ. وفي غضون ذلك، تستمر الغارات الإسرائيلية على غزة مسفرة عن مقتل 16 فلسطينياً.

اعلان

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين. وأكدت الجماعة أن العملية تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مشيرة إلى أن الصاروخ وصل بنجاح إلى هدفه، وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه.

وقالت الجماعة في بيانها: "سنواصل التصدي للعدوان الأميركي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية".

Related

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم السبت أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الجيش في بيان أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق داخل إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

غارات إسرائيلية تستهدف غزة

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر طبية أن 16 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم السبت.

وأفادت تقارير بمقتل 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان إن عددا كبيرا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنزل التابع لعائلة الخور.

وأشارت التقارير إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط دوار التعليم شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، قُتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو عبدو في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما قُتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في استهداف إسرائيلي على منزل بخان يونس مساء أمس.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد لقائه مع ترامب.. زيلينسكي: هذا الاجتماع قد يتحول إلى حدث تاريخي إذا تحقق السلام

مئات المؤمنين يبيتون في الشوارع استعدادًا لجنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان

انفجار ضخم يهز ميناء الشهيد رجائي في إيران: 4 قتلى وأكثر من 500 جريح وإسرائيل تؤكد: لا علاقة لنا