Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

وزراء خارجية "بريكس" يجتمعون في ريو دي جانيرو في لحظةٍ عالمية دقيقة

ممثلو الحكومة يلتقطون صورة جماعية لاجتماع وزراء خارجية دول البريكس في قصر إيتاماراتي في ريو دي جانيرو ، الاثنين 28 أبريل 2
ممثلو الحكومة يلتقطون صورة جماعية لاجتماع وزراء خارجية دول البريكس في قصر إيتاماراتي في ريو دي جانيرو ، الاثنين 28 أبريل 2 حقوق النشر Bruna Prado/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Bruna Prado/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ناقش وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو سبل تعزيز التعددية والتعاون الاقتصادي، مع التركيز على مواجهة السياسات الحمائية الأميركية، قضايا المناخ، والتوسع الدولي للتكتل. وتسعى المجموعة إلى ترسيخ دورها كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في النظام العالمي الجديد.

اعلان

انطلقت في ريو دي جانيرو، الاثنين، اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" لبحث تعزيز التعددية الدولية وسط تصاعد الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة ضد الصين.

وتستمر الاجتماعات لمدة يومين، استعدادًا لقمة قادة الدول المقررة في 6 و7 يوليو.

وتتولى البرازيل هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم إلى جانب الصين كلًا من روسيا، الهند، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تسعة أعضاء جدد انضموا كشركاء مشاركين، بينهم السعودية ومصر والإمارات وإيران، مما يعكس توسعًا نوعيًا يعزز مكانة التكتل عالميًا.

الاقتصاد العالمي تحت ضغط السياسات

وتنعقد الاجتماعات في ظل تحديات اقتصادية حادة بعد تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، بسبب السياسات الحمائية الأمريكية والإجراءات الانتقامية المضادة.

وتسعى "بريكس" لإصدار إعلان مشترك يؤكد أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف، حسبما أعلن كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو. وقال: "نعمل على ترسيخ موقفنا كمدافع عن التجارة القائمة على القواعد."

ويمثل التكتل حوالي نصف سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

Related

أولويات اقتصادية وبيئية ومخاطرجيوسياسية

وستناقش المجموعة أيضًا ملف التعامل بالعملات المحلية كبديل عن الدولار الأمريكي، وهو موضوع حساس بعد تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على الدول التي تحاول تقويض هيمنته.

وعلى الرغم من أن البرازيل أقل تأثرًا بالرسوم الأمريكية، يتبع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نهجًا حذرًا لتجنب أي تصعيد مع واشنطن.

يحتل تغير المناخ مكانة بارزة في جدول الأعمال، خاصة مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) المقرر في نوفمبر بمدينة بيليم. وأكد ليريو أن "تمويل المناخ أولوية قصوى"، مشيرًا إلى ضرورة تمويل الدول الغنية لتحولات الطاقة في الاقتصادات الناشئة. يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لانتقادات بعد إغلاق مكتب الدبلوماسية المناخية وانسحابها مجددًا من اتفاق باريس.

من المتوقع أن يناقش الوزراء النزاع في أوكرانيا، حيث حافظت المجموعة حتى الآن على تعليقات عامة دون إدانة رسمية لروسيا. ويؤكد المحللون أن "بريكس" تسعى للمحافظة على توازن دقيق إزاء القضايا الجيوسياسية الحساسة.

وستشهد الاجتماعات مشاركة تسعة بلدان إضافية مرتبطة بالمجموعة، ما يشير إلى اتساع دورها في صياغة النظام العالمي الجديد.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ما هي الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة التي شهدت تعطلاً اليوم؟

سقوط طائرة أمريكية في البحر الأحمر وإصابة بحار بجروح طفيفة

حمص تغرق في أحداث طائفية: اعتداءات على طلاب السكن الجامعي وهجمات يومية تهدد التعايش