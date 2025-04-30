طهران تنفذ حكم الإعدام في مواطن إيراني بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الأربعاء بتنفيذ حكم الإعدام ضد مواطن إيراني أُدين بالتجسس والتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد". ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران ووشنطن الولايات المتحدة على خلفية تعثر المفاوضات النووية.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن المتهم، الذي عُرف باسم محسن لنكرنشين، اُتهم بالمشاركة في عدد من القضايا المتعلقة بالتخابر مع إسرائيل، من بينها مقتل ضابط برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني عام 2022.

وأشارت إلى أنه "خلال سنتين قضاهما في التجسس، كان مسؤولاً عن عمليات مهمة، منها دعم أنشطة تخريبية ومراقبة مكان تواجد سياذ خداي" الضابط الإيراني وأبلغ المنفّذ بوجوده في الموقع.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المتهم قدم دعماً لوجستياً وتقنياً لاستهداف مركز صناعي في مدينة إصفهان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية.

وشملت الاتهامات أيضاً قيامه بشراء أدوات اتصال لإنشاء بنية تحتية آمنة لصالح عناصر الموساد داخل إيران، وتجهيز سيارات بمعدات عملياتية، وتحويل أموال من ضباط الموساد إلى عملاء داخل البلاد، بالإضافة إلى استئجار منازل آمنة في عدة محافظات.

وقالت السلطات الإيرانية إن المتهم التقى مرتين في جورجيا ونيبال مع ضباط كبار في جهاز الموساد لتلقي توجيهاتهم. وأكدت أن لنكرنشين اعترف بجميع التهم الموجهة إليه.