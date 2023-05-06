إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي

بقلم: يورونيوز

ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائيّة أنّ "حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم السبت".

نفّذت إيران السبت حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 آذار/مارس حكم الإعدام بحقه بتهمة "الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها".

وقالت السويد حينها إن "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف"، بحسب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.

ويتزعم شعب "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية، وتعدها السلطات الإيرانية منظمة "إرهابية" وتحمّلها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحوالى 30 شخصا.

وفُقد شعب الذي كان مقيما في السويد، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى اسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب حبيب أسيود، في كانون الثاني/يناير 2022 بشبهات "إرهاب"، خصوصا "الإفساد في الأرض" وغيرها. وأعلن القضاء الإيراني في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، بحسب وسائل إعلام محلية.

وسعت السويد لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.