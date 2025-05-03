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ترامب ينشر صورة له أثارت زوبعة: "الرجل الذي خرق الوصايا الـعشر يريد أن يصبح بابا!"

الصورة التي نشرها دونالد ترامب
الصورة التي نشرها دونالد ترامب حقوق النشر Donald Trump, Truth Social
حقوق النشر Donald Trump, Truth Social
بقلم: يورونيوز
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة معدلة له باستخدام الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها مرتديًا زي بابا الفاتيكان، على منصة "تروث سوشال"، مما أثار ردود فعل واسعة.

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وكان ترامب قد أدلى بدلوه يوم الثلاثاء، فأعرب عن "رغبته في أن يكون البابا"، وقال مازحًا إن اسمه سيكون "خياره الأول" في قائمة المرشحين لمنصب البابا القادم.

وقد هاجم البعض الزعيم الجمهوري، مشيرين إلى أنه لم يحترم مشاعر الملايين من الكاثوليك حول العالم، الذين تأثروا بوفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل نتيجة مضاعفات صحية.

ترامب يرد ممازحًا على الصحفيين بأنه يرغب في أن يكون البابا القادم

وكان ترامب قد حضر مراسم جنازة الحبر الأعظم في ساحة القديس بطرس، إلى جانب عدد من قادة الدول.

واكتفى الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا بنشر الصورة دون تعليق أو توضيح، وسرعان ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات كثيرة فهناك من اعتبرها طريفة، ومن شعر بالإهانة.

وعلق الفنان الكوميدي تيرانس ك. ويليامز على الحادثة قائلًا: "البابا ترامب... هاها، رئيسنا نشر هذه الصورة. يعلم أن الإعلام سيجنّ جنونه. أعشق ذلك."

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من جهتها، سخرت ميلاني دارريغو، المديرة التنفيذية لحملة صحة نيويورك والمرشحة الديمقراطية السابقة للكونغرس، من الصورة وكتبت على منصة "إكس": "الرجل الذي خرق الوصايا العشر بأكملها ينشر صورًا لنفسه متقمصًا دور البابا القادم."

ميلاني دارريغو عبر "إكس": الرجل الذي خرق الوصايا الـ10 يريد أن يصبح بابا

ويبدو أن حس الفكاهة لدى ترامب بات مُعْديا وامتد لبعض وزرائه، إذ قال وزير خارجيته ماركو روبيو، عندما سُئل عن إمكانية أن يكون هو البابا القادم: "ليس عليك أن تكون كاهنًا لتصبح البابا، كثير من الناس لا يعرفون ذلك. أي رجل كاثوليكي أعزب يمكنه أن يكون بابا، لكنني متزوج وسعيد في زواجي، لذا أعتقد أنني سأفوّت هذه الفرصة."

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