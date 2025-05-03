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اليونان: مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة يُعتقد أنها كانت تحملها في يدها

موقع الانفجار
موقع الانفجار حقوق النشر Giannis Papanikos/ AP
حقوق النشر Giannis Papanikos/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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تحقق السلطات اليونانية في مقتل امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، بعدما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، يُعتقد أنها كانت تحملها بيدها.

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وتشتبه الأجهزة الامنية في أن المرأة تورطت سابقًا في عدة جرائم، منها السرقة.

تحقيقات لسلطات اليونانية جارية حاليًا.
تحقيقات لسلطات اليونانية جارية حاليًا.Giannis Papanikos/AP

وقد وقع الحادث حوالي الساعة 5:30 صباحًا يوم السبت في سالونيك، بالقرب من موقف سيارات خاص، تابع لمبنى يضم مكتبًا للبنك الوطني في طابقه السفلي.

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وقد أصيبت المرأة بجروح خطرة، وحاولت الفرق الطبية تقديم الإسعافات الاولية لها، ثم نُقلت إلى مستشفى أبقراط، حيث أُعلنت وفاتها لاحقًا.

وقع الانفجار خارج فرع بنك في سالونيك
وقع الانفجار خارج فرع بنك في سالونيكGiannis Papanikos/ AP

وألحق الانفجار أضرارًا جسيمة بالنوافذ والمركبات القريبة، وقال سكان المبنى إنه كان قويًا لدرجة أنهم حسبوه زلزالًا.

السلطات تجمع الأدلة.
السلطات تجمع الأدلة.Giannis Papanikos/ AP
السلطات تجمع المعلومات.
السلطات تجمع المعلومات.Giannis Papanikos/ AP

بدورها، طوقت السلطات مكان الانفجار لجمع الأدلة ومعرفة ملابسات الحادثة، التي لا تستبعد أن تكون المرأة متورطة فيها، فذراعها المبتورة تشير إلى أنها كانت تحمل العبوة الناسفة بيدها.

تسبب الانفجار في أضرار كبيرة.
تسبب الانفجار في أضرار كبيرة.Giannis Papanikos/ AP

وتقول الشرطة إن المتهمة التي قضت لديها تاريخ إجرامي بحسب التقارير.

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