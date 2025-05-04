اعتقال إيرانيين في بريطانيا بشبهة التخطيط لهجوم إرهابي في لندن

بقلم: يورونيوز

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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية الأحد أنّ ضباط مكافحة الإرهاب أوقفوا عددًا من الإيرانيين بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم على هدف غير محدد في لندن.

وقالت الشرطة إنّ خمسة رجال، تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عامًا، اعتُقلوا السبت في مناطق متفرقة من إنجلترا بشبهة التحضير لـ"عمل إرهابي". وأوضحت أنّ أربعة منهم يحملون الجنسية الإيرانية، بينما لا يزال يجري التحقق من جنسية الشخص الخامس.

وأشارت الشرطة إلى أنّ أحد الاعتقالات جرى في منزل في منطقة روتشديل الكبرى، في مانشستر، حيث أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن أحد سكان المنطقة قوله إنّ بين 20 و30 شرطيًا مسلحًا كانوا في الموقع، مضيفًا أنّه طُلب منه ومن عائلته البقاء داخل منزلهم وشاهدوا عملية توقيف الرجل من نافذة الطابق العلوي.

وأفادت الشرطة بأنّ جميع الموقوفين يخضعون حاليًا للاستجواب في مراكز الشرطة ولم تُوجَّه إليهم تهم بعد. كما يجري تفتيش عدد من العقارات في لندن ومانشستر وسويندون.

وقالت الشرطة إنّ المخطط كان استهداف موقع واحد، لم يُكشف عن اسمه "لدواعٍ عملياتية".

من جهته، صرّح قائد وحدة مكافحة الإرهاب، دومينيك مورفي، بأنّ مصالح الأمن ما زالت تعمل على تحديد الدافع وراء المخطط "وكذلك معرفة ما إذا كان هناك أي خطر إضافي على الجمهور".

وفي سياق منفصل، أوقفت الشرطة ثلاثة رجال إيرانيين آخرين، تتراوح أعمارهم بين 39 و44 و55 عامًا، في لندن بشبهة ارتكاب جريمة متعلقة بالأمن القومي، وذلك ضمن تحقيق منفصل.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، إنّ هذه الاعتقالات "أحداث خطيرة تُظهر الحاجة المستمرة إلى تطوير استجابتنا للتهديدات الأمنية الوطنية".

ولم تؤكد الشرطة بعد ما إذا كان للمخطط المزعوم علاقة بالدولة الإيرانية، لكن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني كان قد حذر سابقًا من تصاعد التهديدات المرتبطة بطهران.