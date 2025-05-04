مقتل شخصين في الفلبين إثر اصطدام سيارة بممر رئيسي في مطار مانيلا

بقلم: يورونيوز

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قتل شخصان وجُرح آخرون جراء اصطدام سيارة بجدار عند أحد المداخل الرئيسية في مطار نينوي أكينو الدولي بمدينة مانيلا، بحسب الصليب الأحمر الفلبيني.

وأفادت الشركة المشغلةللمطار "نيو نايا إنفرا كورب" بأن عددًا من المصابين تم نقلهم لتلقي العلاج، بينما تم تسليم سائق السيارة إلى الشرطة للتحقيق معه.

وأَضافت أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

من جانبه أكد وزير النقل الفلبيني، فيفينسيو "فينس" هيزون، أن من بين القتلى "طفلة في الخامسة من عمرها لأحد العمال الفلبينيين"، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مصابين يتلقون العلاج حالياً في مستشفى سان خوان دي ديوس.

وقال الوزير في تصريح صحفي من مكان الحادث: نرجو من الجميع عدم التدخل في عمل الجهات الأمنية والسماح للشرطة القيام بدورها.

وأضاف أن السلطات تقوم الآن بالتحقيق في الحادث واستجواب السائق، وأن وحدة التحقيق الجنائي ستخضعه لفحص المخدرات الإلزامي.