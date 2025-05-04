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مقتل شخصين في الفلبين إثر اصطدام سيارة بممر رئيسي في مطار مانيلا

يعمل المستجيبون الأوائل في مكان الحادث بعد أن اقتحمت سيارة مدخل المغادرة في مبنى الركاب رقم 1 بمطار مانيلا الدولي ، في مانيلا ، الفلبين ، الأحد 4 مايو 2025
يعمل المستجيبون الأوائل في مكان الحادث بعد أن اقتحمت سيارة مدخل المغادرة في مبنى الركاب رقم 1 بمطار مانيلا الدولي ، في مانيلا ، الفلبين ، الأحد 4 مايو 2025 حقوق النشر Aaron Favila/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Aaron Favila/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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اصطدمت سيارة بأحد الممرات الرئيسية بمطار مانيلا صباح يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين، فيما ألقي القبض على السائق وتتواصل التحقيقات حول ملابسات الحادث.

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قتل شخصان وجُرح آخرون جراء اصطدام سيارة بجدار عند أحد المداخل الرئيسية في مطار نينوي أكينو الدولي بمدينة مانيلا، بحسب الصليب الأحمر الفلبيني.

وأفادت الشركة المشغلةللمطار "نيو نايا إنفرا كورب" بأن عددًا من المصابين تم نقلهم لتلقي العلاج، بينما تم تسليم سائق السيارة إلى الشرطة للتحقيق معه.

وأَضافت أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

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من جانبه أكد وزير النقل الفلبيني، فيفينسيو "فينس" هيزون، أن من بين القتلى "طفلة في الخامسة من عمرها لأحد العمال الفلبينيين"، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مصابين يتلقون العلاج حالياً في مستشفى سان خوان دي ديوس.

وقال الوزير في تصريح صحفي من مكان الحادث: نرجو من الجميع عدم التدخل في عمل الجهات الأمنية والسماح للشرطة القيام بدورها.

وأضاف أن السلطات تقوم الآن بالتحقيق في الحادث واستجواب السائق، وأن وحدة التحقيق الجنائي ستخضعه لفحص المخدرات الإلزامي.

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