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غارات أمريكية تستهدف مناطق في اليمن وسط تصعيد إقليمي وتهديد إسرائيلي بالرد على قصف مطار بن غوريون

جندي يمنيّ يعاين الدمار بعد غارات شهدتها صنعاء
جندي يمنيّ يعاين الدمار بعد غارات شهدتها صنعاء حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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الغارات توزعت على محافظة الجوف والعاصمة صنعاء. وتتجّه الأنظار نحو التطورات المقبلة خصوصا بعد تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بالردّ على استهداف جماعة أنصار الله (الحوثيون) مطار بن غوريون بصاروخ بالستي.

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أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله (الحوثيون) عن وقوع 3 غارات أمريكية استهدفت منطقة السواد بمديرية سنحان جنوب شرق صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفيد عن وقوع 7 غارات أمريكية وبريطانية استهدفت مديرية الحزم في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

ويأتي هذا التصعيد في سياق متوتر على الساحة الإقليمية، إذ أطلق الحوثيون صباح الأحد صاروخًا باليستيًا باتجاه مطار بن غوريون، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا لنحو 30 دقيقة صباح الأحد. واعتبر الهجوم تطورًا غير مسبوق من حيث المسافة والتأثير السياسي، إذ أصاب هدفًا حيويًا في العمق الإسرائيلي.

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وأعلنت جماعة أنصار الله مساء الأحد فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي ردًا على قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

 وفي بيان بثته وسائل الإعلام التابعة لها، دعا الناطق الرسمي للحوثيين العميد يحيى سريع شركات الطيران العالمية إلى أخذ التحذير على محمل الجد، حفاظا على سلامة مسافريها مشيرا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا.

وقال سريع: "سنفرض الحصار من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، وعلى رأسها مطار اللدّ (بن غوريون) الدولي قرب تل أبيب".

وأضاف البيان: "لن نقبل باستمرار حالة الاستباحة التي تحاول إسرائيل فرضها على الدول العربية، وفي مقدمتها لبنان وسوريا".

وقد علّق عدد من شركات الطيران الرحلات إلى إسرائيل لفترات مختلفة.

وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق بضرب كل من يستهدف الدولة العبرية وقال إن بلاده سترد الضربة سبعة أضعاف وفق الإعلام المحلي. أما وزير الدفاع السابق بيني غانتس فقال في تغريدة إن إيران هي التي أطلقت الصاروخ وليس الحوثيين داعيا لاستهداف طهران ردا على ضرب مطار بن غوريون.

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