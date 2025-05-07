فيديو – عائلات تنتشل جثث الضحايا بعد قصف إسرائيلي على سوق في غزة

بقلم: يورونيوز

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كما أعلن الدفاع المدني أن عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطعم في حي الرمال غرب مدينة غزة الأربعاء، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.

وقال الناطق باسم الجمعية محمود بصل إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 قتيلًا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".

وأشار إلى أن "المطعم كان مكتظا بمواطنين أثناء حصول بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، وأن المنطقة كانت تعجّ بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين الفلسطينيين إلى 213 صحفيًا قضوا منذ بدء الحرب.

وقال المكتب الحكومي، في بيان: "ارتفاع عدد القتلى الصحفيين منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 213 صحفيا، بعد مقتل الصحفي نور الدين مطر عبدو، المذيع والمحرر الصحفي في عدة وسائل إعلامية".