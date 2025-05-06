قطر تدين تحويل المساعدات في غزة إلى "سلاح" أو ورقة مساومة سياسية

دانت قطر، الثلاثاء، ما وصفته بـاستخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية كسلاحٍ، مع دخول قرار منع قوافل الإغاثة عن دخول قطاع غزة شهره الثالث.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "من غير المقبول أن تبقى المساعدات أداة تُستخدم في هذه الحرب أو ورقة تفاوض يتم المساومة عليها. إن دخول المساعدات في أي حرب، وفي أي مكان في العالم، يجب ألا يكون مرتبطًا بالابتزاز السياسي من أي طرف كان".

ودعا الأنصاري إلى ضغط دوليٍّ على إسرائيل لإدخال شاحنات الغذاء والدواء إلى سكان قطاع غزة الذين يتضوّرون جوعا حيث لقي 57 شخصا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ فرض الدولة العبرية الحصار التام على القطاع.

وقد أدى النقص في المساعدات إلى حدوث عمليات نهب.

وأضاف الأنصاري أن الوسطاء لا يزالون يبذلون جهودًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين وتحقيق "سلام دائم" في القطاع المحاصر.

وقد أغلقت إسرائيل جميع مداخل قطاع غزة منذ شهر آذار / مارس، وفي الوقت ذاته كثّفت من غاراتها الجوية، ومنعت دخول الغذاء والماء والدواء، وهي أساسيات للبقاء، في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إن 90٪ من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى الضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لديها. دعا وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو خلال مقابلة مع القناة 7 العبرية إلى "قصف مخازن الغذاء في غزة وتجويع السكان لإجبارهم على مغادرة القطاع".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 52,567 والجرحى إلى و118,610، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وأدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، وحذّر من أنّ ذلك يسبب "مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية".

مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار

ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية أنّ مصر تلقّت خلال الساعات الماضية مقترحًا أمريكيًّا حول وقف إطلاق النار. ووفقا للمصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، فإنّ المقترح الجديد يهدف إلى تعميم هدنة طويلة الأجل، تسبق زيارة ترامب إلى المنطقة، بين 13 و15 أيار / مايو.

ويقوم المقترح الأمريكي على فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى القطاع، وإطلاق سراح عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، يتقدمهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، وتقديم معلومات واضحة بشأن حالة باقي الأسرى مقرونة بأدلة تفيد بإدخال ما يحتاجه المحتجزون الآخرون الذين لن يشملهم المقترح الأميركي، من طعام ودواء.

وتقود قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة لإحياء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم بموجبه تعليق مؤقت للأعمال العدائية بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومع فشل الأطراف في الاتفاق على تمديد الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار / مارس، كما فرضت قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من آذار / مارس الماضي.