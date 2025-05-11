انخفاض أرباح أرامكو بنسبة 4.6% في الربع الأول من 2025

بقلم: يورونيوز

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، عن انخفاض في أرباحها للربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تراجع المبيعات.

وحققت الشركة، التي تعد أكبر مُصدّر عالمي للنفط، ربحًا صافيًا بلغ 97.54 مليار ريال (حوالي 26.01 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يفوق التوقعات المتوسطة لـ 16 محللاً البالغة 25.36 مليار دولار.

كما أكدت أرامكو توزيع الأرباح الإجمالية بقيمة 21.36 مليار دولار عن الربع الأول، منها 219 مليون دولار كانت مرتبطة بالأداء. وقد تم تطبيق آلية الأرباح المرتبطة بالأداء لأول مرة في 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط.

وفي مارس الماضي، أوضحت أرامكو أنها ستُعلن توزيع أرباح بقيمة 85.4 مليار دولار مع حلول 2025، وهي أقل من 124 مليار دولار تم توزيعها في 2024 استنادًا إلى أرباح عامَي 2023 و2024. وتراجعت الموزعات المرتبطة بالأداء بشكل كبير، من 43.1 مليار دولار في العام السابق إلى نسبة أقل بـ 98% بسبب ضعف السيولة النقدية الحرة.

وشهد الربع الأول من 2025 انخفاضًا في السيولة النقدية الحرة بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو: "أثرت التطورات في التجارة العالمية علىأسواق الطاقةخلال الربع الأول، مع تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على أسعار النفط"، مضيفًا أن النتائج تعكس قوة عمليات الشركة ذات التكلفة المنخفضة.

وأشار إلى أن مثل هذه الظروف تؤكد أهمية التخطيط الرشيد للإنفاق الرأسمالي والتنفيذ الدقيق والتوجه الاستراتيجي البعيد المدى، مشيرًا إلى أن متانة الشركة هي العامل الرئيسي وراء أدائها المالي المستقر وتوزيعاتها الثابتة حتى في الأوقات الصعبة.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.9% ليصل إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.