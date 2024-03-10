أرامكو ترفع التوزيعات لعام 2023 على الرغم من انخفاض الأرباح

بقلم: يورونيوز

قالت أرامكو، المملوكة بشكل كبير للدولة، إنها قررت زيادة توزيعاتها الفصلية بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.3 مليار دولار.

اعلان

رفعت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو توزيعات أرباحها، على الرغم من انخفاض صافي الأرباح في عام 2023 إلى 121 مليار دولار (454.7 مليار ريال سعودي) – بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 161 مليار دولار (604.01 مليار ريال سعودي) المسجل في عام 2022.

ويعود هذا التراجع إلى أسعار النفط المنخفضة وخفض الإنتاج الذي تقوده الدولة.

وقالت مجموعة الطاقة السعودية، إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام يتماشى مع توقعات المحللين البالغة 26.7 مليار دولار.

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح السنوية بنسبة 24.7 في المائة عن عام 2022، إلا أنها لا تزال ثاني أعلى أرباح على الإطلاق، متجاوزة 111 مليار دولار المسجلة في عام 2021.

وقالت أرامكو، المملوكة بشكل كبير للدولة، إنها قررت زيادة توزيعاتها الفصلية بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.3 مليار دولار.

وستدفع الشركة أيضًا توزيعات أرباح إضافية مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز عوائد المساهمين وخاصة الدولة وصندوق الثروة السيادية السعودي، اللذان يمتلكان 82% و 16% من الشركة على التوالي.

وارتفع إجمالي توزيعات أرامكو لهذا العام بنسبة 30 في المائة عن عام 2022، ليصل إلى 97.8 مليار دولار.

وتعتبر هذه المدفوعات مصدرًا هامًا للدخل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يسعى لاستخدام أرباح النفط لتمويل برنامج طموح لتحديث المملكة وتنويع اقتصادها.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة في عام 2023، 49.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 37.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وبلغ التدفق النقدي الحر من العمليات 101 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 148.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 و107.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

وقالت أرامكو السعودية، إنها أنتجت ما متوسطه 12.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والسوائل الأخرى العام الماضي، مقارنة بـ 11.5 مليون برميل يوميا في عام 2022.

واتخذت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أعضاء آخرين في تحالف أوبك+، خطوات لخفض إنتاجها النفطي بنحو مليوني برميل يوميًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.

وفي الشهر الماضي، قررت الشركة العالمية إلغاء برنامج استثماري ضخم كان يهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

يُعزى هذا القرار إلى إعادة تقييم الشركة لاستراتيجيتها الاستثمارية في ضوء التغيرات في السوق العالمية وتركيزها على تحقيق أقصى قدر من القيمة لمساهميها.