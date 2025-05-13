إسبانيا: حادث مأساوي في لا غوميرا.. انقلاب حافلة يودي بحياة شخص ويخلّف عشرات الجرحى

اعلان

ووفقا للسلطات المحلية، فإن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة صباحا، عندما انحرفت الحافلة، التابعة لشركة النقل العام التي يشرف عليها مجلس جزيرة لا غوميرا، عن مسارها في الكيلومتر الثالث من الطريق المذكور، وسقطت إلى مستوى أدنى من الطريق. وكانت الحافلة تقوم بجولتها المعتادة بين بلدية ألاخيرو والعاصمة سان سباستيان.

وفور وقوع الحادث، سارعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث شاركت في عمليات الإنقاذ والنجدة وحدات من الإسعاف، وطائرة مروحية تابعة لخدمة الطوارئ الكانارية (SUC)، إلى جانب عناصر من الطاقم الطبي للرعاية الأولية، ورجال الإطفاء من اتحاد الإنقاذ في الجزيرة، وعناصر من الشرطة المحلية.

وقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى "نوسيترا سينيورا دي غوادالوبي" لتلقي العناية الطبية اللازمة، في حين لم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الضحية.

وأدى الحادث إلى إغلاق مؤقت للطريق السريع GM-2، بينما تم تحويل حركة المرور إلى الطريق البديل GM-1 ومنطقة "إل ريخو"، وذلك لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان سلامة المسافرين.

من جهتها، دعت السلطات السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المرور بالمنطقة المتضررة.