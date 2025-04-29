حادث مروع في إلينوي: سيارة تدهس أطفالا داخل مخيم ترفيهي وتقتل 4

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وقال نائب رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر، إن الحادث وقع حوالي الساعة 3:20 مساء (22:30 بتوقيت وسط أوروبا)، عندما اصطدمت سيارة بثلاثة أشخاص خارج المبنى، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، قبل أن تواصل سيرها لتصطدم بالمبنى وبشخص رابع قبل أن تخرج من الجانب الآخر.

وأوضحت شرطة الولاية في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن أعمار الضحايا الأربعة تتراوح بين 4 و18 عاما، مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت السلطات أن سائق السيارة، الذي كان الراكب الوحيد فيها، لم يصب بأذى، وتم نقله إلى المستشفى لتقييم حالته الصحية. ولم توضح الشرطة بعد ما إذا كان قد تم احتجازه أو اعتقاله على خلفية الحادث.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وظروف وقوعه.