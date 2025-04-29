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حادث مروع في إلينوي: سيارة تدهس أطفالا داخل مخيم ترفيهي وتقتل 4

الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى مبنى تحطمت فيه سيارة خلال برنامج ما بعد المدرسة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، الاثنين، 28 أبريل/نيسان 2025.
الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى مبنى تحطمت فيه سيارة خلال برنامج ما بعد المدرسة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، الاثنين، 28 أبريل/نيسان 2025. حقوق النشر AP Photo/John O'Connor
حقوق النشر AP Photo/John O'Connor
بقلم: Sérgio Ferreira de Almeida
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أعلنت شرطة ولاية إلينوي، أن أربعة أطفال لقوا مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعد أن صدمتهم سيارة واقتحمت مبنى كان يحتضن مخيما لما بعد المدرسة، بعد ظهر يوم الاثنين في بلدة تشاتام قرب سبرينغفيلد.

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وقال نائب رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر، إن الحادث وقع حوالي الساعة 3:20 مساء (22:30 بتوقيت وسط أوروبا)، عندما اصطدمت سيارة بثلاثة أشخاص خارج المبنى، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، قبل أن تواصل سيرها لتصطدم بالمبنى وبشخص رابع قبل أن تخرج من الجانب الآخر.

وأوضحت شرطة الولاية في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن أعمار الضحايا الأربعة تتراوح بين 4 و18 عاما، مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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وأفادت السلطات أن سائق السيارة، الذي كان الراكب الوحيد فيها، لم يصب بأذى، وتم نقله إلى المستشفى لتقييم حالته الصحية. ولم توضح الشرطة بعد ما إذا كان قد تم احتجازه أو اعتقاله على خلفية الحادث.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

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