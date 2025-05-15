شاهد لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في جباليا شمال غزة

بقلم: يورونيوز

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التقطت عدسة الكاميرا لحظة سقوط صاروخ على أحد المباني في أحد أحياء جباليا، شمال قطاع غزة.

خلال ثوانٍ معدودة سُمع فيها هدير الطائرات الحربية، قبل أن تفرّ العصافير بسرعة خاطفة، بعدها اقترب صاروخ، وسُمع صوت الإنفجار، حيث تصاعد الدخان وبدا الرعب على وجوه الأطفال.

على بعد أمتار قليلة من المبنى المستهدف، وقفت مجموعة من الفلسطينيين، فيهم نساء وأطفال، فيما صرخ أحدهم مذعورًا، وكبّر آخر، بينما لم يبد البعض أي علامات على التأثر وكأن المشهد أصبح روتينيًا بعد قرابة سنتين من حرب مدمّرة.

وتستمر إسرائيل في استهداف مواقع مختلفة من غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس، عن خروج مستشفى الأوروبي عن الخدمة نتيجة الضربات الأخيرة أول أمس

كما أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 52,928 قتيلًا و119,846 إصابة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر للعام 2023.