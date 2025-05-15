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شاهد لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في جباليا شمال غزة

فلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني المدمرة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدة خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم الخميس، 26 أكتوبر 2023
فلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني المدمرة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدة خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم الخميس، 26 أكتوبر 2023 حقوق النشر Mohammed Dahman/AP
حقوق النشر Mohammed Dahman/AP
بقلم: يورونيوز
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ثوانٍ يُسمع فيها هدير الطائرات الحربية، ثم تفرّ عصافير بسرعة خاطفة كاللحظات التي تسبق الكوارث، يقترب صوت الصاروخ، فيصيب مباشرة أحد المباني، فتنبعث منه أعمدة الدخان، ويخيّم الرعب على المكان ويعلو وجوه الأطفال.

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التقطت عدسة الكاميرا لحظة سقوط صاروخ على أحد المباني في أحد أحياء جباليا، شمال قطاع غزة.

خلال ثوانٍ معدودة سُمع فيها هدير الطائرات الحربية، قبل أن تفرّ العصافير بسرعة خاطفة، بعدها اقترب صاروخ، وسُمع صوت الإنفجار، حيث تصاعد الدخان وبدا الرعب على وجوه الأطفال.

على بعد أمتار قليلة من المبنى المستهدف، وقفت مجموعة من الفلسطينيين، فيهم نساء وأطفال، فيما صرخ أحدهم مذعورًا، وكبّر آخر، بينما لم يبد البعض أي علامات على التأثر وكأن المشهد أصبح روتينيًا بعد قرابة سنتين من حرب مدمّرة.

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كما أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 52,928 قتيلًا و119,846 إصابة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر للعام 2023.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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