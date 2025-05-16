السجن 25 عاماً لمنفّذ الاعتداء على الكاتب سلمان رشدي

بقلم: يورونيوز

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أصدرت محكمة في ولاية نيويورك الأميركية، الجمعة، حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً على هادي مطر، المتهم بطعن الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي عام 2022، في هجوم أسفر أيضاً عن إصابة شخصٍ آخر بجروح.

وأدين مطر، البالغ من العمر 27 عاماً والمقيم في نيوجيرسي، في شباط/فبراير الماضي بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية، إثر اعتدائه على رشدي خلال مناسبة ثقافية في "مؤسسة شوتوكوا" غرب نيويورك، بينما كان الكاتب يلقي محاضرة حول حرية الكُتّاب وحمايتهم من العنف.

وقالت النيابة إن رشدي، البالغ من العمر 77 عاماً، لا يزال يُعاني من آثار جسدية ونفسية للهجوم، إذ تسبب الاعتداء في فقدانه البصر بعينه اليمنى، وألحق أضراراً جسيمة بكبده وأمعائه، إضافة إلى صدمة نفسية عميقة. وأوضح المدعي العام لمقاطعة شوتوكوا، جايسون شميت، أن رشدي "لا يزال يعاني من كوابيس بسبب ما مرّ به".

وأشارت النيابة إلى أن مطرسيقضي أيضاً حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية لإصابته هنري ريس، المؤسس المشارك لمنظمة "مدينة الملاذ" في بيتسبرغ، والتي تُعنى بحماية الكتّاب الذين يعيشون في المنفى. وقد نُفذت العقوبتان بالتزامن، ما يعني أن مدة السجن الفعلية ستكون 25 عاماً.

وقد أظهرتسجيل مصوّر للحادثةمطر وهو يندفع نحو المنصة ويهاجم رشدي بسكين، أثناء تقديمه للمشاركة في الندوة، فيما عُرض جزء من هذه المشاهد على هيئة المحلّفين خلال جلسات المحاكمة التي استمرت سبعة أيام.

وكانسلمان رشدي قد عاش لسنوات في ظروف أمنية مشددة بعد فتوى أصدرها آية الله الخميني، المرشد الأعلى الإيراني الراحل، عام 1989، دعا فيها إلى قتله بتهمة "التجديف" في روايته الشهيرة الآيات الشيطانية، التي أثارت جدلاً واسعاً في العالم الإسلامي.

وخلال المحاكمة، لم يُدلِ مطر بأي شهادة دفاعية، فيما حاول محاموه التشكيك في نية القتل، زاعمين أن النيابة لم تُثبت وجود القصد الجنائي اللازم لإدانته بمحاولة القتل، وطالبوا بإدانته بجنحة اعتداء فقط. وقد أكد محاميه ناثانيال بارون أن موكله يعتزم استئناف الحكم، قائلاً: "لو أُتيح له الخيار، لما جلس اليوم في هذا المكان، ولو استطاع تغيير الأمور، لفعل ذلك".

وفي موازاة الحكم، يواجه مطر تهماً وجهها إليه الادعاء العام الفدرالي في نيويورك، تتعلق بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي، حيث يُشتبه في تقديمه دعماً مادياً لحزب الله اللبناني، المصنَّف أميركياً كمنظمة إرهابية.