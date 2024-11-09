بعد عقود من الحظر.. الهند تسمح باستيراد رواية ”آيات شيطانية“ للكاتب سلمان رشدي

بقلم: يورونيوز

رفعت الهند الحظر المفروض منذ عقود في البلاد على رواية ”آيات شيطانية“ لسلمان رشدي، بعد مرور أكثر من عامين على عملية الطعن التي استهدفت المؤلف وكادت أن تودي بحياته.

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، أغلقت محكمة في نيودلهي إجراءات النظر في التماس قُدم قبل خمس سنوات للطعن في قرار الحكومة آنذاك بحظر استيراد الرواية، والتي أثارت غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم بسبب ما يزعم أنه تجديف، بعد أيام فقط من نشرها عام 1988.

في حكم صدر يوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الإخبارية، قالت هيئة المحكمة برئاسة القاضية ريخا بالي إن السلطات فشلت في تقديم إخطار الحظر. وخلص القضاة إلى أنه ”ليس لدينا خيار آخر سوى افتراض عدم وجود مثل هذا الإخطار".

سلمان رشدي وزوجته راشيل إليزا، في المسرح الألماني في برلين، ألمانيا، الخميس 16 مايو 2024. Ebrahim Noroozi/ AP

كان مقدم الالتماس، سانديبان خان، قد جادل بأنه لم يتمكن من شراء الكتاب بسبب الإخطار الصادر عن المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، والذي يحظر استيراده إلى الهند، مضيفًا أنه لم يتمكن من تحديد موقع الإخطار.

وقال محامي خان، أوديام موخيرجي، إن حكم المحكمة يعني أنه حتى الآن، لا يوجد ما يمنع أي شخص من استيراد الرواية إلى الهند. وأضاف: ”لا أعرف اذا كان سيتم بيعها في المكتبات. هذا يعتمد على الناشرين أو البائعين“.

وأصدرت دار نشر بنجوين راندوم هاوس الأمريكية بيانًا يوم الجمعة وصفت فيه الحكم بأنه ”تطور جديد مهم“، مضيفة أنها ”تفكر في الخطوات التالية“.

إلى جانب الحظر في بلده الأم، أثار كتاب ”آيات شيطانية“ فتوى للإمام الخميني تدعو إلى قتل رشدي، مما أجبر المؤلف على الاختباء في عام 1989. ثم استأنف حياته الطبيعية تدريجيًا، خاصة بعد أن أعلن المسؤولون الإيرانيون في عام 1998 أن الحكومة لا تخطط لتطبيقها.

وفي عام 2022، تعرض للطعن على خشبة المسرح من قبل شاب خلال مهرجان أدبي في غرب نيويورك. نجا رشدي من الهجوم، الذي أصابه بالعمى في إحدى عينيه، وكتب عنه في مذكراته ”السكين“، التي وصلت إلى المرحلة النهائية هذا العام لجائزة الكتاب الوطني.