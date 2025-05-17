إسرائيل تعلن عن عملية عسكرية جديدة في غزة وسط غارات جوية مكثفة على القطاع

بقلم: يورونيوز

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مرحلة جديدة في هجومه على قطاع غزة وسط غارات جوية مكثفة، أسفرت آخرها عن مقتل 58 فلسطينيًا على الأقل خلال ليلة السبت، وفقًا لمسؤولين صحيين محليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يشن غارات مكثفة ويحشد قواته لتحقيق السيطرة العملياتية في مناطق غزة"، في عملية أطلق عليها اسم "عربات جدعون".

وجاء هذا الإعلان بعد موجة من الضربات المكثفة التي أدت إلى مقتل المئات خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك 108 قتلى يوم الجمعة.

مقترح إسرائيلي يفصّل خطة محتملة لحكم غزة

في سياق منفصل، كشفت وثائق مؤرخة في ديسمبر 2023اطلعت عليها يورونيوز حصريًا أن أحد المقترحات المطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية يتضمن إنشاء كيان جديد في غزة "في اليوم التالي" لهزيمة حماس.

الاقتراح، الذي جاء في شكل ورقة أكاديمية من 32 صفحة، صاغته مجموعة المشكل مجموعة تضم أكثر من 35,000 جندي احتياط في قوات الأمن الإسرائيلية ويطلق عليها اسم منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي.

ولا تحدد الخطة ما إذا كانت الدولة العبرية تنوي ضم قطاع غزة، لكنها تنص صراحة على ألا تكون هناك سيادة لدولة فلسطين ولا وجود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمصدر للمساعدات الإنسانية. في المقابل تقترح الخطة أن يكون للجيش الإسرائيلي دور أكبر في إدارة شؤون القطاع بشكل عام.

قمة عربية في بغداد

في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم السبت إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة. وقال خلال حضوره القمة السنوية لجامعة الدول العربية في بغداد "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن"، مضيفًا أنه "يشعر بالقلق إزاء ما ورد عن خطط إسرائيل لتوسيع العمليات البرية وأكثر من ذلك".

وتأتي الحرب في غزة على رأس جدول أعمال القمة، حيث يجتمع القادة في العاصمة العراقية. وقد أقروا في قمة طارئة في مارس/آذار الماضي خطة مقترحة لإعادة إعمار غزة لا تؤدي إلى تهجير سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة.

وتأتي هذه القمة بعد يوم واحد من اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته في المنطقة، والتي فشلت في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة كما كان مأمولاً على نطاق واسع، ولكنها تصدرت عناوين الصحف بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.

وفي ختام جولته الخليجية، اعترف ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعًا" في غزة، وزعم أن الولايات المتحدة "ستعمل على حل هذه المشكلة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد خبراء دوليون في مجال الأمن الغذائي أن 20% من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة إذا لم ترفع إسرائيل حصارها عن المساعدات الحيوية .

وقد خاطب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء متسائلاً: "هل ستتحركون الآن وبشكل حاسم لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟"

وفي رسالة يوم الجمعة، رد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون باتهام فليتشر بإلقاء "موعظة سياسية" والتذرع "بتهمة الإبادة الجماعية دون دليل أو تفويض أو ضبط النفس".