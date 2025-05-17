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صراخ وبكاء طلبًا للطعام.. الأطفال يصطفون أمام المطابخ الخيرية في غزة

أحد المطابخ الخيرية في غزة
أحد المطابخ الخيرية في غزة حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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تدفّق الناس باتجاه أواني الأرز الكبيرة، محاولين الحصول على أي كمية ممكنة، وسط ضغط شديد على الحاجز الحديدي.

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اصطف عشرات الفلسطينيين في مدينة خان يونس، الجمعة، أمام مطبخ خيري للحصول على وجبات طعام، في مشهد سرعان ما تحوّل إلى حالة من الفوضى، مع دخول الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة شهره الثالث.

وأظهر مقطع مصوّر عمال المطبخ وهم يحاولون جاهدين تنظيم الحشود ودفع الناس للعودة إلى أماكنهم، بينما كان الأطفال خلف الحواجز المعدنية يصرخون ويبكون طلبًا للطعام.

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وتدفّق الناس باتجاه أواني الأرز الكبيرة، محاولين الحصول على أي كمية ممكنة، وسط ضغط شديد على الحاجز الحديدي.

وأقدم أحد الأطفال على استخدام يده لالتقاط آخر ما تبقّى من الأرز في قدر شبه فارغ، بينما يحمل بيده الأخرى وعاء الطعام الخاص به.

وقال صقر جمال، وهو نازح من مدينة رفح كان موجودًا في الموقع: "كان أملنا الوحيد أن تسفر زيارة دونالد ترامب للشرق الأوسط عن حلول وتؤدي إلى فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت، لكن الزيارة أوشكت على الانتهاء ولم تدخل غزة حتى قطرة ماء أو رغيف خبز".

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