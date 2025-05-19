وزير الدفاع السوري يمنح الجماعات المسلحة مهلة 10 أيام للاندماج في الجيش

بقلم: يورونيوز

اعلان

أمهل وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الفصائل المسلحة الصغيرة التي لم تنضم بعد إلى المؤسسة العسكرية مهلة لا تتجاوز 10 أيام، داعيًا إياها إلى تسليم سلاحها والاندماج في صفوف الجيش، وإلا ستواجه "إجراءات لم يحددها".

وقال أبو قصرة في بيان نشره مساء السبت إن المهلة تأتي ضمن جهود توحيد الصفوف تحت مظلة مؤسسية واحدة، معتبرًا أن هذا التحرك يمثل "إنجازًا كبيرًا" في طريق إعادة بناء الدولة.

ولم يسم الوزير الفصائل المستهدفة بهذا الإعلان، لكن الهدف يبدو واضحًا: إنهاء حالة التفلت الأمني الناتجة عن وجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة المركزية، سواء كانت موالية للحكومة المؤقتة أو مناوئة لها.

ويحاول الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع تعزيز سلطته منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو ستة أشهر، لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انتشار السلاح بين أيدي فصائل متعددة وغياب سيطرة الدولة على كامل الأرض.

ومن غير المتوقع أن يستهدف البيان قوات سوريا الديمقراطية، وهي قوة كردية رئيسية في شمال شرق البلاد وتتمتع بدعم أمريكي، والتي أبرمت في وقت سابق اتفاقًا مع الحكومة المؤقتة لدمج بعض عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية.

وفي خطوة دبلوماسية مهمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بعد لقاء مع الشرع، ما وصفه وزير الداخلية أنس الخطيب بأنه دعم لجهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفيما يتعلق بالملف العسكري، وافقت عدة فصائل سنية معارضة، من بينها هيئة تحرير الشام، في ديسمبر الماضي على حل نفسها والانضمام إلى وزارة الدفاع، في خطوة تُظهر توجهًا نحو توحيد الجهود العسكرية تحت مظلة الدولة.

إلى ذلك، تستمر أعمال العنف في مناطق متفرقة من البلاد. ففي مارس، قتل مئات من أفراد الطائفة العلوية في عمليات انتقامية نفذها مقاتلون سنة، إثر هجمات متبادلة في طرطوس وبانياس وجبلة.

كما شهدت مناطق درزية قرب دمشق في أبريل اشتباكات بين مسلحين سنة ومقاتلين دروز، أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وعلى صعيد موازٍ، نفذت السلطات السورية عمليات عسكرية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في حلب، السبت، في مؤشر على استمرار النشاط الأمني للتنظيم.