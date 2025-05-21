فيديو - صاعقة تضرب مركبة شرطة في أوكلاهوما الأمريكية

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وذكرت إدارة الطوارئ في نيوكاسل في منشور على فيسبوك: "قبل دقائق فقط، ضربت صاعقة سيارة تابعة للشرطة خلال العاصفة. لم يُصب أحد بأذى، لكن الحادث كان يمكن أن يصيب أي شخص".

وشهدت ولايات وسط الولايات المتحدة، ومن بينها أوكلاهوما، عواصف رعدية قوية يوم الإثنين، ترافقت مع برق كثيف يمتد من السحب إلى الأرض، ورياح عاتية، وحتى أعاصير في بعض المناطق.

وعلّقت خبيرة الأرصاد الجوية في قناة "فوكس ويذر"، ماريسا توريس، على الفيديو بالقول: "هذه اللقطات تذكير مخيف بخطورة الصواعق. لا أحد يعلم أين قد تضرب الصاعقة التالية."

ورغم أن مركبة الشرطة تضرّرت من الحادث، فإن السيارات تُعتبر أحد أكثر الأماكن أمانًا أثناء العواصف الرعدية، بفضل ما يُعرف بظاهرة "قفص فاراداي"، التي تساهم في توجيه الشحنة الكهربائية حول هيكل السيارة بدلاً من اختراقها.