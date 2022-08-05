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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: صاعقة تضرب حديقة قرب البيت الأبيض وتصيب أربعة أشخاص

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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صورة أرشيفية لصاعقة
صورة أرشيفية لصاعقة   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن مسؤولون في واشنطن أن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعدما جرحوا في صاعقة بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية الخميس.

وضربت الصاعقة حديقة صغيرة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض، مما أدى إلى إصابة رجلين وامرأتين "بجروح خطيرة تهدد حياتهم"، حسب بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن.

ونقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية.

وظهرت في صور نشرتها إدارة الإطفاء على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وعربة إطفاء واحدة على الأقل بأضواء ساطعة تعمل في مكان الحادث.

وكانت عاصفة رعدية شديدة ضربت العاصمة الأمريكية مساء الخميس.