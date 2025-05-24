Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مقتل شاب فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بالخليل

مستوطن إسرائيلي شاب يسير إلى محطة للحافلات خارج مستوطنة بروشين بالضفة الغربية
مستوطن إسرائيلي شاب يسير إلى محطة للحافلات خارج مستوطنة بروشين بالضفة الغربية حقوق النشر Maya Alleruzzo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Maya Alleruzzo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، حيث قُتل المنفذ برصاص الجيش. يأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مشابهة خلال أقل من 24 ساعة في الضفة الغربية.

اعلان

وقعت عملية طعن جديدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ظهر يوم السبت، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، فيما قُتل المنفذ برصاص الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما أفادت القناة الـ12 العبرية، فإن الجندي أُصيب بجروح بعد أن طعنه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل. وأشارت القناة إلى أن الجيش أطلق النار على المنفذ المشتبه به وأرداه قتيلاً في المكان.

من جهتها، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن الحادث وقع قرب حاجز "تل رميدة" في الخليل، بالقرب من مستوطنة كريات أربع التي يقطنها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

Related

وتولّت طواقم الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) نقل الجندي المصاب إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وهو في حالة مستقرة ولكن بجروح متوسطة.

في الوقت نفسه، فرض الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، وبدأ تحقيقًا في ملابسات الحادث.

حادث ثانٍ خلال أقل من 24 ساعة

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على عملية طعن أخرى استهدفت ضابطًا إسرائيليًا في نفس المنطقة، حيث أُصيب الضابط البالغ من العمر 19 عامًا بجروح متوسطة بعد أن طعنه شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عامًا عند نقطة تفتيش قريبة من "مغارة الآباء" المعروفة لدى المسلمين باسم "المسجد الإبراهيمي".

وأُعلن لاحقًا عن وفاة المهاجم متأثرًا بإصابته بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة اعتقاله، ونقله إلى مستشفى في القدس.

محاولة طعن في القدس

كما حاول فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا، من سكان القدس الشرقية، تنفيذ عملية طعن ضد جندي إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، قرب حاجز عسكري على الطريق الرابط بين القدس والمستوطنة الإسرائيلية "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية.

ووفقًا لمصادر أمنية عبرية، حاول الفتى وهو من بلدة أبو غنيم، الطعن باستخدام سكين جزار، لكن الجنود أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلاً

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

واشنطن تخفف العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار وضمن استراتيجية ترامب "أمريكا أولاً"

المدرب أنشيلوتي في رسالة وداع مؤثرة: "ريال مدريد دائماً في القمة"

اعترافات صادمة لجنود إسرائيليين باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية