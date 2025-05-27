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وزير خارجية ألمانيا موبخا إسرائيل: ما يجري في غزة غير مقبول ويجب ألاّ يكون التضامن بالإجبار

وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 20 أيار/ مايو 2025.
وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 20 أيار/ مايو 2025. حقوق النشر Virginia Mayo/ AP
حقوق النشر Virginia Mayo/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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بنبرة غير اعتيادية، وجّه وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول انتقادات حادة لإسرائيل بسبب غاراتها المستمرة على غزة، معتبراً أن حرمان سكان القطاع من الغذاء والدواء "أمر غير مقبول".

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وقد مضى الوزير أبعد من ذلك بقوله: "لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار".

من جهته، وفي مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لفنلندا، وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء توبيخا للدولة العبرية حيث انتقد بشدة الغارات المكثفة والمستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة، معتبراً أن هذه الضربات "غير مبررة ولم تعد مفهومة"، على حد تعبيره.

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وتعكس هذه التصريحات تحولا في الخطاب الرسمي لبرلين، حيث أنها المرة الأولى التي تجاهر فيها السلطات الألمانية بموقفها مما يجري في قطاع غزة.

ويعتبر هذا التحول بمثابة تماهٍ مع المزاج الشعبي العام واستعداد أكبر لانتقاد إسرائيل منذ هجمات حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

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