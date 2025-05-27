وزير خارجية ألمانيا موبخا إسرائيل: ما يجري في غزة غير مقبول ويجب ألاّ يكون التضامن بالإجبار

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وقد مضى الوزير أبعد من ذلك بقوله: "لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار".

من جهته، وفي مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لفنلندا، وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء توبيخا للدولة العبرية حيث انتقد بشدة الغارات المكثفة والمستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة، معتبراً أن هذه الضربات "غير مبررة ولم تعد مفهومة"، على حد تعبيره.

وتعكس هذه التصريحات تحولا في الخطاب الرسمي لبرلين، حيث أنها المرة الأولى التي تجاهر فيها السلطات الألمانية بموقفها مما يجري في قطاع غزة.

ويعتبر هذا التحول بمثابة تماهٍ مع المزاج الشعبي العام واستعداد أكبر لانتقاد إسرائيل منذ هجمات حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.