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اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو جُرحوا في غزة منذ 7 أكتوبر... والأهوال تتجاوز الوصف

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ مجتمعي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم الخميس 24 أبريل 2025
أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ مجتمعي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، يوم الخميس 24 أبريل 2025 حقوق النشر عبد الكريم حنا
حقوق النشر عبد الكريم حنا
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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اليونيسف تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 50 ألف طفل في غزة منذ أكتوبر 2023، واصفة ما يجري بـ"فظائع لا تُحتمل" ضد الطفولة. المنظمة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب.

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في بيان شديد اللهجة، وصفت منظمة اليونيسف ما يتعرض له الأطفال في غزة بـ"فظائع لا تُحتمل"، كاشفة أن أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023، بمعدل طفل كل 20 دقيقة، في ظل حرب وصفتها بـ"الوحشية وغير الرحيمة".

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيغبيدر، إن الهجمات الأخيرة، ومنها قصف منزل عائلة النجار في خان يونس ومدرسة في غزة المدينة، كشفت عن مشاهد صادمة لأطفال محترقين أو ممزّقي الأوصال، بينهم 18 طفلاً قضوا في يوم واحد فقط.

وأضاف أن الأطفال في غزة "لم يعودوا أرقاماً بل شواهد على دمار الحياة نفسها"، مشيراً إلى ما وصفه بسلسلة من الانتهاكات الجسيمة: من التجويع والحصار، إلى النزوح القسري، وتدمير المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأساسية.

وجددت اليونيسف دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين الحماية للأطفال والمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن. وختمت بالقول: "أطفال غزة لا يحتاجون فقط إلى الغذاء والدواء... بل إلى تحرّك فوري وجماعي يضع حداً لهذه المأساة".

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