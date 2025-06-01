بريطانيا تعيد تأهيل صناعتها الدفاعية: 6 مصانع أسلحة جديدة في الأفق

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أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، عن خطط لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة متخصصة في إنتاج الأسلحة والمتفجرات، وذلك كجزء من خطة إعادة هيكلة استراتيجية لقدرات الدفاع الوطني.

وتتضمن الخطة استثمارًا بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار)، سيتم تضمينه في المراجعة الاستراتيجية للدفاع التي ستصدر يوم الاثنين المقبل، وتغطي مجمل التجهيزات والخدمات العسكرية لفترة تمتد لعشر سنوات.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للذخائر والأسلحة طويلة المدى، مشيرة إلى أنها تخطط لشراء ما يصل إلى 7000 وحدة من الأسلحة بعيدة المدى المنتجة محليًا.

كما يتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير نحو 1800 فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعات الدفاعية، وهو ما يُعد دعمًا لتنمية القاعدة الصناعية الوطنية.

وفي تصريح صحفي، أكد وزير الدفاع جون هيلي أهمية الربط بين القوة العسكرية والقدرة الصناعية، مشيرًا إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا باعتبارها عاملاً رئيسيًا في إعادة النظر بالاستراتيجيات الدفاعية الحالية.

وقال: "إن القوة العسكرية لا تنبع فقط من العدد والعتاد، بل من الصناعة التي تدعمها".

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أيضًا عن تخصيص 1.5 مليار جنيه إضافية لتحسين ظروف السكن الخاصة بالقوات المسلحة، وهي خطوة تأتي في إطار الجهود لرفع مستوى جاهزية وفعالية الجيش البريطاني.