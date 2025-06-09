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أوكرانيا تعلن استهداف مطار سافالينكا وتدمير مقاتلتين روسيتين وموسكو تتحدث عن تدمير 26 دبابة أبرامز

النار والدخان يتصاعدان من الموقع الذي ضرب فيه صاروخ روسي منطقة سكنية في خاركيف، أوكرانيا، يوم السبت 7 يونيو 2025
النار والدخان يتصاعدان من الموقع الذي ضرب فيه صاروخ روسي منطقة سكنية في خاركيف، أوكرانيا، يوم السبت 7 يونيو 2025 حقوق النشر Anatolii Lysianskyi/ AP.
حقوق النشر Anatolii Lysianskyi/ AP.
بقلم: يورونيوز
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لا تزال جبهات القتال مستعرة في أوكرانيا وروسيا، إذ أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه شن هجومًا على مطار سافالينكا، مما أدى إلى تدمير مقاتلتين روسيتين من طراز ميغ وسوخوي.

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وقال الجيش إن حجم الأضرار الناتجة عن العملية التي نفذتها قوات خاصة بالتعاون مع وحدات أخرى لا يزال قيد التقييم.

من جهتها، أفادت وكالة نوفوستي بأن الجيش الروسي دمّر 26 دبابة أوكرانية من نوع أبرامز من أصل 30 دبابة كانت كييف قد استلمتها من واشنطن.

وقال أوليغ نيكولاييف، حاكم منطقة تشوفاشيا، إن كييف شنت غارة جوية تُعد من بين الأعمق على روسيا يوم الإثنين، مما أجبر شركة إلكترونيات في منطقة نهر الفولغا في تشوفاشيا على تعليق الإنتاج مؤقتًا.

وأضاف أن الغارة، التي وقعت على بُعد حوالي 1300 كيلومتر (800 ميل) من الحدود مع أوكرانيا، لم تسفر عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعدما أعلنت أوكرانيا تأجيل عملية تبادل الأسرى وجثامين الجنود مع روسيا إلى هذا الأسبوع، وسط تبادل للاتهامات بعرقلة التنفيذ، في وقت صعّدت فيه موسكو عملياتها العسكرية معلنة توغلًا جديدًا في منطقة دنيبروبتروفسك..

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بوتين يوافق على استراتيجية بحرية جديدة

في سياق متصل، أعلن مستشار الكرملين، نيكولاي باتروشيف، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على استراتيجية بحرية جديدة تهدف إلى استعادة مكانة روسيا كإحدى القوى البحرية الرائدة في العالم.

وأضاف أن الوثيقة تحمل عنوان "استراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى عام 2050"، وقد وافق عليها الرئيس الروسي في أواخر مايو.

وتابع قائلاً: "من المستحيل القيام بمثل هذا العمل دون رؤية طويلة الأمد لسيناريوهات تطور الوضع في المحيطات، وتطور التحديات والتهديدات، وبالطبع دون تحديد الأهداف والغايات التي تواجه البحرية الروسية".

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