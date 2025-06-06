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الكرملين يرد على ترامب: الحرب في أوكرانيا مسألة وجودية لروسيا

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف حقوق النشر Pavel Bednyakov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Pavel Bednyakov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
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الكرملين يؤكد أن الحرب في أوكرانيا مسألة وجودية لروسيا، ويرد على ترامب بوصفه المشاجرة، مشددًا على أنها تمس أمنها ومصالحها الوطنية ومستقبل البلاد.

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أكد الكرملين يوم الجمعة أن الحرب في أوكرانيا تمثل مسألة وجودية بالنسبة لروسيا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبّه فيها النزاع بمشاجرة بين طفلين في الملعب.

وقال ترامب الخميس: "أحيانًا ترى طفلين صغيرين يتشاجران بشدة، ويكرهان بعضهما ويتشاجران في الحديقة"، وأضاف: "في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تتركهما يتشاجران قليلاً ثم تفصل بينهما".

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على هذه التصريحات قائلاً: "بالطبع لدى الرئيس الأمريكي رأيه الخاص فيما يتعلق بما يجري، لكن بالنسبة لنا فإن هذا الأمر مسألة وجودية – إنه يتعلق بمصالحنا الوطنية، ومسألة أمننا واستقرار مستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا".

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وقال: "لهذا السبب يجري تنفيذ العملية العسكرية الخاصة. بعد أن استنفدت جميع إمكانيات تسوية المشاكل بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وقد استنفدت بعد أن تم رفض جميع مبادراتنا بالكامل من قبل الغربيين. بالنسبة لنا، ما يحدث الآن له هذا النوع من الأهمية بالضبط“.

وأعرب بيسكوف عن امتنان روسيا للولايات المتحدة على جهود الوساطة التي تبذلها، مشيرًا إلى أهمية استمرار الاتصالات بين البلدين في ظل الظروف الحالية.

وفي سياق منفصل، أشار الكرملين إلى نظرته السلبية تجاه تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول دور الولايات المتحدة في مكافحة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، بسبب إغفالها لدور الاتحاد السوفيتي.

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