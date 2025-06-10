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مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في ضربة طائرة مسيّرة شمال إدلب

ادلب 2020
ادلب 2020 حقوق النشر AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
حقوق النشر AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
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هجومان بطائرات مُسيّرة شمال إدلب يخلفان قتيلين وجرحى، في ظل تضارب الأنباء حول الجهة المسؤولة.

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قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، ظهر يوم الثلاثاء، جراء ضربة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة في الريف الشمالي لمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا.

ووقع الهجوم أثناء تواجد الضحايا داخل سيارة من نوع "كيا موهاف" أسود اللون، حيث أفاد شاهد عيان وعامل في مجال الصيانة، حافظ يونس، بأنه "سمع دوي انفجارٍ قوي"، مشيراً إلى تعرض السيارة لقصف بـ 4 قذائف.

وقالت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني السوري إنها عملت على إزالة بقايا الصواريخ والأنقاض من موقع الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مركز طبي قريب لتلقي العلاج.

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ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

في سياق متصل، شنّت طائرة مسيّرة هجوماً منفصلاً استهدف دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا في الريف الشمالي لإدلب، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم قرب الدانا هي من نوع "MQ-9"، وتتبع لتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يصدر تأكيد رسمي من التحالف حول ذلك.

وتتواصل التحقيقات المحلية لتحديد الجهة المتورطة في الهجومين، وهوية الضحايا.

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