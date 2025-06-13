إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران

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في خطوة تعكس حجم التوتر الإقليمي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح الجمعة، إغلاق جميع سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم، عقب تنفيذ هجوم عسكري واسع النطاق على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

ووفق بيانات نُشرت على مواقع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، فقد علّقت تل أبيب خدماتها القنصلية إلى أجل غير مسمّى، مطالبة مواطنيها في الخارج بتوخي الحذر وتجنّب إظهار أي رموز دينية أو وطنية قد تثير استفزازاً، لا سيما في أعقاب الضربات التي طالت منشآت نووية ومصانع صواريخ، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين.

البيانات الرسمية دعت الإسرائيليين المقيمين في الخارج إلى التعاون مع السلطات المحلية، في حال تعرضهم لأي تهديدات أو أعمال عدائية، مؤكدة أن القرار بإغلاق البعثات جاء "في ضوء التطورات الأخيرة".

من جهته، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن برلين قررت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية والإسرائيلية داخل ألمانيا تحسباً لأي تداعيات أمنية محتملة.

في المقابل، توعّدت طهران برد حازم. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، إن "رد إيران على عدوان النظام الإسرائيلي سيكون حازماً بالتأكيد"، بحسب بيان رسمي صادر عن الخارجية الإيرانية.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ في إيران، وقتلت قادة عسكريين في عملية قد تستمر لفترة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.