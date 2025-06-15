الحرس الثوري يعلن استهداف مركز استخبارات إسرائيلي رداً على اغتيال العميد محمد كاظمي

اعلان

أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، يوم الأحد، أن العميد محمد كاظمي، رئيس شعبة استخبارات الحرس الثوري، قُتل مع نائبه حسن مهاجري في غارة إسرائيلية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن الضربة الإسرائيلية استهدفت مواقع سكنية تابعة لمسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الاستخبارات، من بينهم العميد محمد كاظمي، ونائبه حسن محقق، وقائد استخباراتي آخر هو محسن باقري.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه رد على عملية الاغتيال بإطلاق صاروخي استهدف مراكز استخباراتية إسرائيلية فيما فُسّر على أنّه إشارة لمقر جهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال الحرس في بيان رسمي: "إسرائيل اغتالت ثلاثة من عناصرنا الاستخبارية، فردت القوات الجوفضائية للحرس بإطلاق رشقة صاروخية واستهداف المراكز الاستخبارية الإسرائيلية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية 'الوعد الصادق'".

وأضاف البيان: "على داعمي هذا الكيان أن يعلموا أن عملياتنا ضد الأهداف الحيوية مستمرة حتى إزالته بالكامل."

من هو العميد محمد كاظمي؟

العميد محمد كاظمي كان أحد أبرز المسؤولين العسكريين والاستخباريين في إيران. شغل منصب رئيس منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإسلامي منذ عام 2022، خلفًا للواء حسين طائب.

وسبق لكاظمي أن تولى رئاسة منظمة حماية الاستخبارات في الحرس الثوري، وهي الوكالة المسؤولة عن مكافحة التجسس ومكافحة التهديدات الداخلية.

وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عليه عقوبات في أكتوبر 2024، ضمن قائمة تستهدف مسؤولين إيرانيين متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النشاطات التوسعية لإيران في المنطقة.

ويُعد كاظمي من الشخصيات البارزة في البنية الأمنية الإيرانية، وكان له دور بارز في العمليات الاستخبارية المرتبطة بالملف السوري والنشاطات الإقليمية للحرس الثوري.

وبهذه الاغتيالات، يصل عدد كبار القادة في الجيش الإيراني والحرس الثوري، والعلماء النوويين الذين لقوا مصرعهم منذ فجر الجمعة إلى 23 على الأقل. وتوجه السلطات الإيرانية أصابع الاتهام لعناصر من الداخل تقول إنهم يعملون لصالح إسرائيل وجهاز الموساد من خلال نقل مسيّرات صغيرة هدفها تنفيذ هجمات في الداخل أكان عبر الاغتيالات أو استهداف بعض المنشآت العسكرية بحسب تلك الاتهامات.

ويعيش العدوّان اللدودان منذ ثلاثة أيام على وقع هجمات متبادلة مدمّرة بدأتها الدولة العبرية تحت شعار القضاء على البرنامج النووي الإيراني الذي تقول إنه يشكل تهديدا وجوديا لها. حيث استهدفت منشآت نووية وقواعد عسكرية ومخازن صواريخ وأنظمة دفاع جوية وردت طهران باستهداف مدن ومواقع استراتيجية إسرائيلية.